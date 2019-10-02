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Primer vistazo: Banco del Pacífico Open 2019

Esta semana en Ecuador se pone en marcha el undécimo torneo de la temporada del PGA TOUR Latinoamérica el cual repartirá una bolsa de 175 mil dólares

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ENRIQUE BERARDI|ENRIQUE BERARDI

Escrito por: Azteca Deportes

QUITO, ECUADOR – De vuelta en la capital ecuatoriana por sexto año consecutivo, esta semana los mejores jugadores del PGA TOUR Latinoamérica estarán luchando por el título del Banco del Pacífico Open presentado por la Alcaldía de Quito. El torneo es el undécimo de la temporada 2019 y uno de solo seis restantes en la carrera por ascender al Korn Ferry Tour, el siguiente paso en el camino al PGA TOUR.

El field que incluye a jugadores de 19 países es encabezado por el argentino Augusto Núñez, quien ocupa el primer lugar de la Orden de Mérito con ventaja de $11,064 dólares sobre el estadounidense Tom Whitney. Núñez y Whitney son parte de un grupo de 19 de los top 20 del Tour presentes aquí.

Uno de los elementos que hacen única la experiencia de jugar en Quito esta semana es la altitud. A 2,850 metros sobre el nivel del mar, esta es la ciudad de más altura en el calendario de cualquiera de las giras que maneja el PGA TOUR. La poca resistencia del aire hace que la pelota vuele un 10-12 por ciento más de lo usual, un factor de ajuste adicional a las siempre cambiantes condiciones a las que está sujeto el golf.

FECHAS: 3 al 6 de octubre, 2019
NOMBRE OFICIAL: Banco del Pacífico Open presentado por Alcaldía de Quito
HASHTAG: #BancoDelPacificoOpen19
CALENDARIO: Undécimo torneo de la temporada 2019 del PGA TOUR Latinoamérica
SEDE: Quito Tenis y Golf Club – Quito, Ecuador
PAR/YARDAS: 72 (36-36) 7,356
CAMPEÓN DEFENSOR: Horacio León, Chile
BOLSA DE PREMIOS: US $175,000 – Ganancia del campeón US $31,500
CORTE: Top 55 y empates

NOTAS SOBRE EL FIELD:
El field de esta semana lo integran 115 jugadores de 19 países.
El número de jugadores por país es el siguiente: Estados Unidos (41), Ecuador (20), Argentina (14), Colombia (11), México (6), Canadá (4), Perú (3), Chile (2), Suecia (2), Venezuela (2), Australia (1), Brasil (1), España (1), Guatemala (1), Holanda (1), Noruega (1), Paraguay (1), República Dominicana (1) y Sudáfrica (1).

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