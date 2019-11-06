Primer vistazo: Neuquén Argentina Classic 2019

SAN MARTÍN DE LOS ANDES, ARGENTINA – Con los jugadores argentinos impulsados por una racha de tres victorias en fila, esta semana el PGA TOUR Latinoamérica está de regreso en Chapelco Golf Club para una nueva edición del Neuquén Argentina Classic. Con un paisaje impactante y un campo de calidad mundial que diseñaron Jack Nicklaus y Jack Nicklaus II, el evento de esta semana nos aproximará al cierre de la carrera por ascender al Korn Ferry Tour y nos dejará a un paso de la definición del Zurich Argentina Swing, la competencia que reúne los cinco torneos del Tour en Argentina.

FECHAS: 4-10 de noviembre, 2019

NOMBRE OFICIAL: Neuquén Argentina Classic

HASHTAG: #NeuquenArgentinaClassic

CALENDARIO: 14º de 16 eventos en la temporada 2019 del PGA TOUR Latinoamérica

CAMPO SEDE: Chapelco Golf Club – San Martín de los Andes, Argentina

PAR/YARDAS: 72 (36-36) / 7,163

DISEÑADOR: Jack Nicklaus y Jack Nicklaus II (2006)

CAMPEÓN DEFENSOR: Clodomiro Carranza, Argentina

ORDEN DE MÉRITO: El ganador recibe $31,500 dólares de una bolsa de $175,000.

CORTE: Top-55 y empates

NOTAS SOBRE EL FIELD:

El field de esta semana lo integran 138 jugadores de 20 países.

Los veinte países representados en el field son: Argentina, Australia, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, España, Estados Unidos, Finlandia, Francia, Guatemala, Holanda, Inglaterra, México, Noruega, Perú, Sudáfrica, Suecia y Venezuela.

Los mejores 13 jugadores de la Orden de Mérito son parte de este field. Ese grupo incluye a los ganadores de nueve de los catorce torneos que se disputaron hasta ahora. Los siguientes son esos top-13 y sus notas más relevantes en los que va del año:

Esta semana hay 42 jugadores argentinos en el field, incluidos los ganadores de los tres torneos del PGA TOUR Latinoamérica: Augusto Núñez (Banco del Pacífico Open), Leandro Marelli (Diners Club Perú Open) y Alejandro Tosti (Termas de Río Hondo Invitational). Esta es la cuarta ocasión en la historia del Tour en la que jugadores argentinos ganaron al menos tres torneos consecutivos, pero es la primera vez que sucede desde finales de la temporada 2014. El siguiente es el detalle de las rachas de tres o más victorias argentinas en el Tour:

EL TORNEO:

Establecido en 1961, el Neuquén Argentina Classic no tardó en convertirse en uno de los títulos más pretendidos por lo mejores jugadores argentinos. Antes de la llegada del PGA TOUR Latinoamérica su listado de campeones incluyó a figuras del PGA TOUR como Roberto De Vicenzo, Ángel Cabrera, Bernhard Langer, Tom Lehman, Andrés Romero y Fabián Gómez. Desde que se unió al Tour en 2012 se ha convertido en una parada clave en la etapa final de la temporada y ha sido dominado por jugadores argentinos, con la excepción de 2016 cuando el triunfo fue para el español Samuel Del Val.

