Primer vistazo: Volvo Abierto de Chile 2018

SANTIAGO, CHILE – El golf chileno vive un momento muy especial en la actualidad y resultó ideal para que el PGA TOUR Latinoamérica y la Federación Chilena de Golf estrecharán lazos nuevamente para traer el Volvo Abierto de Chile de regreso a la gira regional.

El evento había sido parte del Tour entre 2013 y 2015, con una parada que fue consistentemente una de las favoritas de los jugadores. La 92º edición del torneo, en la cancha pública del Club de Golf Mapocho, será nuevamente una parada clave en la carrera que lleva a las futuras estrellas hacia el Web.com Tour, el siguiente paso en el camino al PGA TOUR.

FECHAS: 8-14 de octubre, 2018

NOMBRE OFICIAL: Volvo Abierto de Chile

HASHTAG: #AbiertodeChile

CALENDARIO: Decimotercero de 17 eventos del PGA TOUR Latinoamérica en 2018

SEDE: Club de Golf Mapocho – Santiago, Chile

PAR/YARDAS: 71 (35-36) / 7,424

CAMPEÓN DEFENSOR: Felipe Aguilar, Chile

ORDEN DE MÉRITO: El ganador recibe $31,500 dólares de una bolsa de $175,000.

FIELD: 117 jugadores de 19 países (Alemania, Argentina, Australia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, España, Estados Unidos, Finlandia, Guatemala, Inglaterra, México, Mónaco, Noruega, Perú, República Dominicana, Sudáfrica y Venezuela)

CORTE: Top-55 y empates

EL TORNEO:El Abierto de Chile fue fundado en 1927 y este año celebra su 92º edición. En su listado de campeones sobresalen leyendas del calibre del sudafricano Gary Player, campeón en 1980, y el argentino Roberto De Vicenzo, campeón en 1961. Otros notables que lo ganaron fueron el argentino Eduardo Romero, 1984, y el paraguayo Carlos Franco, 1985.

Su vigente bicampeón es el chileno Felipe Aguilar, quien lo ganó en 2002, 2008, 2016 y 2017. Este Abierto Nacional ya tuvo una etapa dentro del PGA TOUR Latinoamérica, circuito que lo sancionó entre 2013 y 2015. El torneo también fue parte de la Dev Series en 2016.