ProAm en Culiacán

CULIACÁN, SINALOA.— Un jueves muy activo se vivió en las instalaciones del Country Club Culiacán, sede de la novena etapa de la temporada 2017-2018 del Greg Norman Academy Professional Golf Tour (GNAPGT), gira respaldada por la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE) así como por el Gobierno del Estado de Sinaloa y por el Instituto Sinaloense del Deporte y la Cultura Física.

Con la presencia del Gobernador de Sinaloa, Quirino Ordaz Coppel, se realizó el ProAm Puro Sinaloa, una clínica-exhibición para infantiles y juveniles y se realizó la donación de sillas de ruedas al DIF estatal.

De los 28 equipos, integrados cada uno por un profesional y tres amateurs, quienes se agenciaron el lugar de honor del ProAm fue el foursome del pro Fernando Cruz Valle y los aficionados Miguel Moreno Jr., Carlos Castro Ruiz y Gustavo Espinoza. Su recorrido ganador fue de 71 golpes (20 bajo par).

El segundo lugar, con 52 golpes (-9), fue para el pro Andrés García y los amateurs Vinicio de León y Peña, Agustín López y José Carlos Tarriba. El tercer lugar, con 54 (-7) se lo llevaron el pro Juan Carlos Benítez y los aficionados José Leonides Flores y José M. Cervantes Carlon.

La donación de sillas de ruedas al DIF de Sinaloa, para las personas de escasos recursos que tienen detectadas con alguna problemática de movilidad, la realizó una comitiva de profesionales, encabezada por José Miguel Bejos, Comisionado del GNAPGT.

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