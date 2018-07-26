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Fútbol

Profesionales apoyan a la Cruz Roja

Integrantes de la Gira Profesional realizaron la donación de uniformes a elementos voluntarios de la Delegación Cruz Roja de Santiago de Querétaro

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Escrito por: Azteca Deportes

TEPEJI DEL RÍO DE OCAMPO, HIDALGO.— A un día de comenzar el Pro-Am y las tres rondas oficiales de la VIII etapa de la Gira de Golf Profesional Banorte (GGPB), en Amanali Country Club & Náutica, miembros y directivos del circuito cumplieron con la acción de responsabilidad social de donar 40 uniformes a elementos voluntarios de la delegación de la Cruz Roja de Querétaro.

Así como sucedió en la temporada anterior, la GGPB 2017-2018 continúa en cada una de sus visitas con la acción social de realizar donaciones a asociaciones, fundaciones e instituciones con espíritu altruista y en la tarde de este miércoles lo hicieron para la Cruz Roja queretana.

Durante el evento se comentó que la Cruz Roja Mexicana es una institución permanentemente aliada a la GGPB y por ese motivo en la visita a Amanali CC&N se hizo a la donación de la delegación de Querétaro.

También se recalcó que la autopista México-Querétaro es una de las más transitadas en el país y con un alto índice de siniestros, por lo mismo la delegación local de Santiago de Querétaro tiene una actividad en más de 3,785 accidentes al año.

Después de esta acción social, mañana se jugará el Pro-Am de convivencia, con equipos integrados cada uno por un profesional como capitán de tres aficionados. Al finalizar el recorrido de los 18 hoyos se premiará a los tres primeros lugares, a quienes ejecuten los mejores ‘oyes’ (tiros más cercanos a los hoyos ‘par 3’) así como a quien emboque hole in one.

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