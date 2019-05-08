Autenticando...
  • Cerrar Sesión
logo deportes horizontal
AZTECA GOLF SITIO.png
QUIERO VER
Fútbol

Profesionales se “mochan” en Acapulco

Integrantes de la Gira de Golf Profesional hicieron labor social en Acapulco Guerrero, a través de la Cruz Roja

KAL|1_ea6y1hb4

Escrito por: Azteca Deportes

ACAPULCO, GUERRERO.- Previo al final de temporada de la Gira de Golf Profesional Banorte (GGPB), algunos de los integrantes del único circuito profesional de nuestro país, apoyaron a la Cruz Roja de Guerrero, organismo encabezado por el Lic. Sergio Alonso Villaseñor.

En esta ocasión, los profesionales de la GGPB hicieron entrega de un cheque para equipamiento de la Cruz Roja de Acapulco, Guerrero, sede de la etapa 16 del circuito nacional Sheriff’s Invitational presentado por Tequila Azulejos a celebrarse esta semana en el Club de Golf Tres Vidas.

Una vez realizada la entrega simbólica del cheque, una comitiva de jugadores y representantes de la Cruz Roja, acudieron a la Parroquia del Sagrado Corazón de Jesús en la colonia de Plan de los Amates donde repartieron kits de cocina a algunas familias de dicha comunidad.

Una de las principales preocupaciones de la Gira de Golf Profesional Banorte, es brindar apoyo a las acciones de instituciones de ayuda humanitaria en el país.

Además de ser el colofón de la campaña 2018-19, el Sheriff’s Invitational presentado por Tequila Azulejos es uno de los torneos correspondientes a la Dev Series del PGA TOUR Latinoamérica, evento que contará con un field de 70 jugadores y donde estará en juego una bolsa de 3 millones de pesos.

PRÓXIMOS DEPORTES EN VIVO 🔴

los protagonistas 2023.jpg

Las Protagonistas

Ver en vivo
11:15 p. m.
logo Box Azteca.jpg

Box Azteca |Isaac “Pitbull” Cruz vs Nestor Bravo | Entrenamiento Público

12:50 p. m.
16 SEP
DEPORTV.jpg

Deportv

12:50 p. m.
16 SEP
A RASPAR LA LONA.jpg

A Raspar la Lona

4:55 p. m.
16 SEP
REVIVE -MÉXICO VS USA FECHA.png

Revive México vs Estados Unidos | Selección Mexicana

5:55 p. m.
16 SEP
OLMECAS VS TOROS MARTES 15 SEP FECHA.jpg

Home Run Azteca|Olmecas de Tabasco vs Toros de Tijuana

8:25 p. m.
16 SEP
los protagonistas 2023.jpg

Las Protagonistas

11:15 p. m.
16 SEP
DEPORTV.jpg

Deportv

12:50 p. m.
17 SEP
RITUAL NFL PODCAST.jpg

Ritual NFL| Ritual El Podcast

4:50 p. m.
17 SEP
REVIVE -MÉXICO VS CHILE FECHA.png

Revive México vs Chile | Selección Mexicana

5:55 p. m.
17 SEP
los protagonistas 2023.jpg

Las Protagonistas

11:15 p. m.
17 SEP
DEPORTV.jpg

Deportv

12:50 p. m.
18 SEP
EL PRECOPEO DEL VIERNES BOTANERO.jpeg

El Precopeo del Viernes Botanero

4:55 p. m.
18 SEP
PUEBLA VS ATLANTE LIVE PREVIO.jpg

Liga BBVA MX| Puebla vs Atlante Live Previo

6:20 p. m.
18 SEP
PUEBLA VS ATLANTE FECHA.jpg

Liga BBVA MX| Puebla vs Atlante EN VIVO

6:45 p. m.
18 SEP