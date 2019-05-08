Profesionales se “mochan” en Acapulco

ACAPULCO, GUERRERO.- Previo al final de temporada de la Gira de Golf Profesional Banorte (GGPB), algunos de los integrantes del único circuito profesional de nuestro país, apoyaron a la Cruz Roja de Guerrero, organismo encabezado por el Lic. Sergio Alonso Villaseñor.

En esta ocasión, los profesionales de la GGPB hicieron entrega de un cheque para equipamiento de la Cruz Roja de Acapulco, Guerrero, sede de la etapa 16 del circuito nacional Sheriff’s Invitational presentado por Tequila Azulejos a celebrarse esta semana en el Club de Golf Tres Vidas.

Una vez realizada la entrega simbólica del cheque, una comitiva de jugadores y representantes de la Cruz Roja, acudieron a la Parroquia del Sagrado Corazón de Jesús en la colonia de Plan de los Amates donde repartieron kits de cocina a algunas familias de dicha comunidad.

Una de las principales preocupaciones de la Gira de Golf Profesional Banorte, es brindar apoyo a las acciones de instituciones de ayuda humanitaria en el país.

Además de ser el colofón de la campaña 2018-19, el Sheriff’s Invitational presentado por Tequila Azulejos es uno de los torneos correspondientes a la Dev Series del PGA TOUR Latinoamérica, evento que contará con un field de 70 jugadores y donde estará en juego una bolsa de 3 millones de pesos.