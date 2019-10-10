Profesionales visitan Casa Hogar Infantil en Acapulco

ACAPULCO, GUERRERO (9 de octubre de 2019).- Como ha venido siendo costumbre desde la creación de la Gira de Golf Profesional Banorte, el día de hoy, dirigentes y jugadores del único circuito de paga en nuestro país acudieron a apoyar a niños de necesitados en el puerto guerrerense.

En esta ocasión, se hizo entrega de equipo electrodoméstico a la Casa Hogar Infantil Marsh Acapulco, institución con casi 30 años de existencia que otorga apoyo a niños de escasos recursos originarios de la sierra de Guerrero, especialmente de la región de la montaña.

Actualmente la Casa Hogar Infantil Marsh Acapulco, atiende a 57 niños y niñas entre los 7 y 17 años quienes estudian desde la primaria y hasta la universidad. “Ustedes dan el ejemplo, son niños muy educados y útiles a la sociedad, son afortunados de tener quien los quiera”, dijo Alejandro Quiroz, representante de la Gira de Golf Profesional Banorte.

En el evento, estuvo presente el ex integrante del PGA TOUR y uno de los máximos ganadores del circuito nacional José de Jesús Rodríguez, quien no pudo aguantar el llanto al compartir su experiencia a los niños de la Casa Hogar Infantil Marsh. “Tuve que pedir limosna y hasta buscar en la basura para comer, luchen por cumplir todas sus metas”, dijo entre lágrimas el ‘Camarón’ Rodríguez.

La Copa Azulejos de la Gira de Golf Profesional Banorte, tendrá verificativo esta semana en el campo de golf Tres Vidas, donde un field de 78 profesionales estarán disputando una bolsa de un millón 600 mil pesos.

