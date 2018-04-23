Queda décimo Ortiz en Mississippi

CIUDAD DE MÉXICO.- El mexicano Carlos Ortiz, compartió el décimo sitio del North Mississippi Classic, evento sancionado por el Web.com Tour, gira de ascenso del PGA Tour que se realizó en el Country Club of Oxford en Mississippi y que repartió una bolsa de 550 mil dólares.

En un torneo que tuvo que ser definido en tres rondas debido a las fuertes lluvias, el tapatío Ortiz firmó rondas de 72, 69 y 70, para un total de 211 golpes, cinco bajo par, a siete impactos de distancia del campeón el estadounidense Eric Axley, quien festejó su cumpleaños 44 con su primera victoria desde el Valero Texas Open de 2006.

El de hoy, fue el tercer top ten de la temporada de Ortiz quien busca recuperar la tarjeta para el PGA Tour para la temporada entrante. Los también mexicanos José de Jesús “Camarón” Rodríguez de Guanajuato y el poblano Gerardo Ruiz de la Concha, no pasaron el corte.

CON INFORMACIÓN DE RICARDO MALPICA

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