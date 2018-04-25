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Fútbol

Quinteta nacional entra en acción

Nuestro país estará representado con cinco jugadores en la edición 2018 del United Leasing & Finance Championship del Web.com Tour

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Escrito por: Azteca Deportes

NEWBURGH, INDIANA.- Un total de cinco exponentes mexicanos, entrarán en acción a partir de mañana en el United Leasing & Finance Championship a desarrollarse en el Victoria National Golf Club y donde estará en juego una bolsa de 600 mil dólares.

Los representantes tricolores en Indiana son: El tapatío Carlos Ortiz, el guanajuatense José de Jesús “Camarón” Rodríguez (foto), Gerardo Ruiz de la Concha de Puebla, el de Chihuahua Óscar Fraustro y el tamaulipeco Rodolfo Cazaubón.

Ortiz es marcado por los expertos, como el sexto favorito para adjudicarse la competencia en Indiana. Cabe recordad que el originario de Guadalajara, Jalisco, quien cumpliera 27 años el día de ayer, viene de finalizar en la décima posición la semana anterior en el North Mississippi Classic.

CON INFORMACIÓN DE RICARDO MALPICA
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