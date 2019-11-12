Quinto top ten para Gaby López en la temporada

SHIGA, JAPÓN.- Excelente resultado fue el registrado el día de ayer por la capitalina Gaby Lópezen el TOTO Japan Classic, fecha del LPGA TOURque tuvo como sede el Seta Golf Club, campo par 72, de seis mil 608 yardas.

La integrante de Impulsando al Golf Profesional Mexicano (IGPM), firmó recorridos de 68, 67 y 72 para un total de 207 golpes, nueve bajo par, actuación que le valió para compartir el sexto lugar de la justa que repartió una bolsa de un millón y medio de dólares.

Este fue el quinto top ten y décimo top 20 de la actual temporada de la mejor gira femenil del mundo para la capitalina quien el día de ayer cumplió 26 años de edad y quien llegó a ocupar la segunda posición del torneo nipón. La ganadora de la competencia, fue la japonesa Ai Suzukicon un total de 199 impactos 17 bajo par.

