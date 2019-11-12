Autenticando...
  • Cerrar Sesión
logo deportes horizontal
AZTECA GOLF SITIO.png
QUIERO VER
Fútbol

Quinto top ten para Gaby López en la temporada

Sexto lugar para la capitalina Gaby López en el TOTO Japan Classic que tuvo como escenario el Seta Golf Club de la localidad de Shiga en Japón

TOTO Japan Classic - Final Round
Getty Images|Getty Images

Escrito por: Azteca Deportes

SHIGA, JAPÓN.- Excelente resultado fue el registrado el día de ayer por la capitalina Gaby Lópezen el TOTO Japan Classic, fecha del LPGA TOURque tuvo como sede el Seta Golf Club, campo par 72, de seis mil 608 yardas.

La integrante de Impulsando al Golf Profesional Mexicano (IGPM), firmó recorridos de 68, 67 y 72 para un total de 207 golpes, nueve bajo par, actuación que le valió para compartir el sexto lugar de la justa que repartió una bolsa de un millón y medio de dólares.

Este fue el quinto top ten y décimo top 20 de la actual temporada de la mejor gira femenil del mundo para la capitalina quien el día de ayer cumplió 26 años de edad y quien llegó a ocupar la segunda posición del torneo nipón. La ganadora de la competencia, fue la japonesa Ai Suzukicon un total de 199 impactos 17 bajo par.

PRÓXIMOS DEPORTES EN VIVO 🔴

logo Box Azteca.jpg

Box Azteca |Isaac “Pitbull” Cruz vs Nestor Bravo | Entrenamiento Público

12:50 p. m.
DEPORTV.jpg

Deportv

12:50 p. m.
A RASPAR LA LONA.jpg

A Raspar la Lona

4:55 p. m.
REVIVE -MÉXICO VS USA FECHA.png

Revive México vs Estados Unidos | Selección Mexicana

5:55 p. m.
OLMECAS VS TOROS MARTES 15 SEP FECHA.jpg

Home Run Azteca|Olmecas de Tabasco vs Toros de Tijuana

8:25 p. m.
los protagonistas 2023.jpg

Las Protagonistas

11:15 p. m.
DEPORTV.jpg

Deportv

12:50 p. m.
17 SEP
RITUAL NFL PODCAST.jpg

Ritual NFL| Ritual El Podcast

4:50 p. m.
17 SEP
REVIVE -MÉXICO VS CHILE FECHA.png

Revive México vs Chile | Selección Mexicana

5:55 p. m.
17 SEP
los protagonistas 2023.jpg

Las Protagonistas

11:15 p. m.
17 SEP
DEPORTV.jpg

Deportv

12:50 p. m.
18 SEP
EL PRECOPEO DEL VIERNES BOTANERO.jpeg

El Precopeo del Viernes Botanero

4:55 p. m.
18 SEP
PUEBLA VS ATLANTE LIVE PREVIO.jpg

Liga BBVA MX| Puebla vs Atlante Live Previo

6:20 p. m.
18 SEP
PUEBLA VS ATLANTE FECHA.jpg

Liga BBVA MX| Puebla vs Atlante EN VIVO

6:45 p. m.
18 SEP
JUÁREZ VS TIGRES FECHA.jpg

Liga BBVA MX| FC Juárez vs Tigres EN VIVO

9:01 p. m.
18 SEP