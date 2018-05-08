Radiografía Costa Rica Classic 2018

RESERVA CONCHAL, COSTA RICA – La carrera por ascender al Web.com Tour en 2019 llega esta semana hasta la costa del Pacífico Norte de Costa Rica para la segunda edición del Costa Rica Classic. El torneo es el sexto de la temporada del PGA TOUR Latinoamérica y tendrá en acción a 144 jugadores de veinte países en el campo de Reserva Conchal, el cual fue diseñado por Robert Trent Jones II.

FECHAS:7 al 13 de mayo, 2018

NOMBRE OFICIAL:Costa Rica Classic

HASHTAG:#CostaRicaClassic

CALENDARIO:Sexto evento de la temporada del PGA TOUR Latinoamérica.

SEDE:Reserva Conchal Golf Club – Guanacaste, Costa Rica.

PAR/YARDAS:71 (36-35) 7,021

FIELD:144 jugadores de 20 países.

PAÍSES REPRESENTADOS EN EL FIELD:Argentina, Australia, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, España, Estados Unidos, Finlandia, Holanda, Inglaterra, México, Mónaco, Noruega, Perú, República Dominicana, Sudáfrica, Uruguay y Venezuela.

CAMPEÓN EN 2017:José Toledo (ascendió al Web.com Tour este año)

ORDEN DE MÉRITO: El ganador recibe $31,500 dólares de una bolsa de $175,000.

CORTE:Top-55 y empates.

EL TORNEO: El Costa Rica Classic puso a este país de vuelta en el mapa internacional de golf profesional el año pasado con una edición inaugural que fue ganada por José Toledo. El campeón guatemalteco terminó la temporada 2017 en el cuarto lugar de la Orden de Mérito para ganar el ascenso al Web.com Tour, en donde compite esta temporada. Este evento es organizado por la Federación de Golf de Costa Rica en asociación con la firma de productores de eventos RPMTV.

RÉCORD DE 72 HOYOS: 275, Mauricio Molina (2008)

RÉCORD DE 18 HOYOS: 63, George Bryan (Ronda 1, 2017), José Toledo (Ronda 2, 2017), Ryan Ruffels (Ronda 3, 2017).