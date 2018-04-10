Radiografía del 87° Abierto OSDE del Centro

CÓRDOBA, ARGENTINA - Tras dos semanas de pausa, el PGA TOUR Latinoamérica reactiva su temporada con la edición 87 del Abierto OSDE del Centro presentado por FiberCorp. El tercer evento del calendario 2018 contará con la presencia de 144 jugadores de 17 países, quienes entre jueves y domingo lucharán por quedarse con la prestigiosa Copa Challenger.

En el evento estarán participando diez exponentes nacionales: Roberto Rodríguez, Cristian Romero, Santiago Gaviño, Juan Pablo Hernández (foto), David Faraudo, Ángel Morales, Juan Pablo Solis, Isidro Benitez, Pablo Rincón y Fernando Cruz.

FECHAS: Abril 9-15, 2018

NOMBRE OFICIAL: 87° Abierto OSDE del Centro presentado por FiberCorp

HASHTAGS: #AbiertodelCentro #ZurichArgentinaSwing

CALENDARIO: Tercer torneo de la temporada 2018 del PGA TOUR Latinoamérica

SEDE: Córdoba Golf Club – Villa Allende, Córdoba, Argentina

CAMPEÓN EN 2017: Nelson Ledesma, Argentina (no defenderá el título)

ORDEN DE MÉRITO: US $175,000 – Ganancia del campeón US $31,500

CORTE:Mejores 55 y empates

EL TORNEO: El Abierto OSDE del Centro presentado por FiberCorp llega a su edición 87 como uno de los torneos más tradicionales de Argentina. Desde su incorporación al PGA TOUR Latinoamérica en 2013, el certamen ha estado cargado de grandes emociones. El año pasado Nelson Ledesma sacó a relucir su mejor versión para superar por tres golpes a su compatriota Paulo Pinto y al estadounidense Hank Lebioda. Aquella fue la primera victoria en el Tour para el tucumano, quien hoy en día milita en el Web.com Tour.

En 2016, los honores fueron para el texano Anthony Paolucci. El estadounidense superó por cuatro golpes a cuatro jugadores: Felipe Velázquez, Charlie Saxon, John Young Kim, Case Cochran, Eric Steger yJoe Affrunti. Un año atrás, el argentino Tommy Cocha cosechó la victoria, mientras que en 2014, Will Kropp, oriundo de Edmond, Oklahoma, dominó y se llevó a casa la prestigiosa 'Copa Challenger'.

Ángel Cabrera aprovechó su condición de local para conseguir el título en 2013. De esa manera el cordobés igualó a Martin Pose como los dos jugadores que más veces ganaron el evento (cada uno alzó el trofeo en ocho oportunidades). Con siete títulos aparecen en la vitrina de campeones Roberto De Vicenzo y Eduardo Romero. El ganador del Abierto Británico 1967 marcó su historia en el torneo en un periodo de 31 años. Su primera alegría se dio en 1943 y la última fue en 1974, justo un día antes de cumplir 51 años de edad.

A lo largo de sus más de 90 años de historia, el certamen ha atraído a grandes estrellas como Sam Snead, quien ganó el título en 1941. Por su parte, Andy North, dos veces campeón del U.S. Open, se llevó a casa el trofeo del Abierto del Centro 1980. El campeón del Abierto Británico 2016, el sueco Henrik Stenson, fue subcampeón de la edición 1999.

EL CAMPO: Córdoba Golf Club, 6,878 yardas, par 71 (35-36). Localizado en Villa Allende, el club se caracteriza por tener un recorrido lleno de árboles estrecho y complicado. Aunque el trazado tuvo una remodelación completa de los greens en 2012, la cual tuvo la supervisión de Ángel Cabrera y Eduardo Romero, su construcción original data de los años 20.