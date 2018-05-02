Radiografía del BMW Jamaica Classic 2018

MONTEGO BAY, JAMAICA – Después de celebrar cuatro eventos en Guatemala, México y Argentina, esta semana el PGA TOUR Latinoamérica alcanza el punto intermedio de la primera mitad de su calendario con el BMW Jamaica Classic 2018.

El torneo regresa al Cinnamon Hill Golf Course, una sede en la que seis de los jugadores que terminaron en el top-10 el año pasado lograron avanzar al Web.com Tour al finalizar la temporada.

Los mexicanos presentes en la competencia serán: David Faraudo; Fernando Cruz-Valle; Juan Carlos Serrano (foto); Santiago Gaviño; Pablo Rincón Gallardo; Isidro Benitez; Roberto Rodríguez Cacho y Juan Carlos Benitez.

FECHAS: 3 al 6 de mayo de 2018

NOMBRE OFICIAL: BMW Jamaica Classic

HASHTAGS: #BMWJamaicaClassic #pgatourla

CALENDARIO: Quinto evento de la temporada 2018 del PGA TOUR Latinoamérica

SEDE: Cinnamon Hill Golf Course – Montego Bay, Jamaica

PAR/YARDAS: 72 (35-37) / 6,828

FIELD: 144 jugadores de 19 países – Argentina, Australia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, España, Estados Unidos, Inglaterra, Finlandia, Jamaica, México, Mónaco, Noruega, Puerto Rico, República Dominicana, Trinidad y Tobago, y Venezuela.

ORDEN DE MÉRITO: El campeón recibe $31,500 dólares de una bolsa de $175,000.

CAMPEÓN EN 2017: Jared Wolfe (ascendió al Web.com Tour este año)

FORMATO: 72-hoyos de juego por golpes

CORTE: Top-55 y empates

RÉCORD DE 72 HOYOS: 267, Jared Wolfe (2017)

RÉCORD DE 18 HOYOS: 62, Michael McGowan (Ronda 3, 2017)

Siendo el primer torneo del PGA TOUR Latinoamérica jugado en Jamaica, el BMW Jamaica Classic tuvo un exitoso lanzamiento la temporada anterior. Como evento de cierre de la primera mitad de 2017 (del 12 al 18 de junio) tuvo como campeón al estadounidense Jared Wolfe. Su total de 267 golpes, 21-bajo par, lo llevó a imponerse por un golpe, liderando el torneo de punta a punta. De vuelta en el histórico Cinnamon Hill Golf Course por segundo año consecutivo, este evento es organizado por Event Managers & Broadcasters SportsMax.

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