Radiografía: Puerto Plata DR Open 2018

PUERTO PLATA, REPÚBLICA DOMINICANA – El PGA TOUR Latinoamérica sigue adelante con su calendario 2018 y esta semana aterriza en la costa norte de República Dominicana para jugar en el Playa Dorada Golf Course la segunda edición del Puerto Plata DR Open. Adicionalmente, el evento que tendrá en acción a 144 jugadores de 16 países marcará la segunda de cuatro paradas del Bupa Challenge, una competencia que premiará a su jugador más destacado con un cheque por diez mil dólares.

FECHAS: 14-20 de mayo, 2018

NOMBRE OFICIAL:Puerto Plata DR Open

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HASHTAGS: #PuertoPlataDROpen #BupaChallenge #pgatourla

CALENDARIO 2018:Séptimo evento de la temporada.

BUPA CHALLENGE:Segundo de cuatro eventos en esta competición

SEDE: Playa Dorada Golf Course – Puerto Plata, República Dominicana

PAR/YARDAS: 71 (36-35) / 6,805

FIELD: 144 jugadores de 16 países

CAMPEÓN DEFENSOR:Tee-K Kelly – No defenderá el título

ORDEN DE MÉRITO: El campeón recibe $31,500 dólares de una bolsa de $175,000.

FORMATO: 72-hoyos de juego por golpes

CORTE: Top-55 y empates

EL TORNEO: Por séptimo año consecutivo el Puerto Plata DR Open oficiará como uno de los eventos que componen el calendario del PGA TOUR Latinoamérica. En su edición 2017, el estadounidense Tee-K Kelly consiguió la victoria convirtiéndose en el primer jugador en ganar un torneo del Tour de principio a fin. El jugador de 23 años se consagraría con siete golpes de diferencia sobre su rival más cercano el australiano Ryan Ruffels.

A su triunfo en Puerto Plata, Kelly sumaría cuatro top-10s en el resto de la temporada para concluir en el séptimo puesto de la Orden de Mérito. Esta ubicación le daría un cupo en el equipo del PGA TOUR Latinoamérica que disputó la segunda edición de la Aruba Cup y un estatus condicional para la presente temporada del Web.com Tour.

A lo largo de estos siete años como evento oficial de PGA TOUR Latinoamérica, el Puerto Plata DR Open ha visto alzar el trofeo de campeón a jugadores como el ganador del premio Roberto De Vicenzo 2013, el estadounidense Ryan Blaum. El mexicano Rodolfo Cazaubón, cuatro veces ganador en el Tour y el estadounidense Michael Buttacavoli, ganador hace dos semanas en el BMW Jamaica Classic, sobresalen en la lista de excampeones.

RÉCORD DE 72 HOYOS: 263, Tee-K Kelly (2017)

RÉCORD DE 18 HOYOS: 61, Tee-K Kelly (Ronda 1, 2017)

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