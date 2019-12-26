Rahm, fiel a sus raíces

VIZCAYA, ESPAÑA.- A pesar de que su superficie no pasa de los 8.000 kilómetros cuadrados, el País Vasco acoge un deleite culinario y el pueblo de origen de Jon Rahm, Barrika, justo a las afueras de Bilbao, se encuentra en el centro de una zona con la mayor concentración de restaurantes con estrellas Michelin del mundo (por lo menos 19).

“Es difícil de explicar”, comenta Rahm acerca de lo que hace la gastronomía tan especial. “Yo diría que la abundancia de materia prima. La mayoría del pescado y los productos que obtienes son locales, y no me refiero a supermercados. Creo que cuanto más pequeño es el lugar, cuanto más remoto, mejor es la comida”, dijo el Jugador del Año del European Tour.

“Si vas a Bilbao, uno de los mejores restaurantes de pescado es Zapiraín, en el centro. Y uno de los mejores pescados que me he comido nunca es un rodaballo a la brasas en Elkano de Getaria, donde suben literalmente el pescado fresco desde el barco. Si hablamos de carne, está este restaurante en medio de la nada, Etxebarri. Es curioso pensar que es uno de los mejores restaurantes del mundo”, dice Rahm siguiendo su recorrido por la gastronomía de su región.

