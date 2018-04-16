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Fútbol

Rahm gana en casa

En su primera participación en el Open de España, el local Jon Rahm se proclamó campeón del torneo avalado por la gira europea

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Escrito por: Azteca Deportes

MADRID, ESPAÑA.- En una remontada histórica, el día de ayer Jon Rahm se apoderó del Open de España, en lo que fue la primera aparición del egresado de la Arizona State University en el Abierto de su país, torneo que fue sancionado por el European Tour y que repartió una bolsa de un millón y medio de euros.

El originario de Barrika en Viscaya, vino de atrás en la última ronda al firmar un recorrido de 67 impactos y totalizar 268 golpes, 20 bajo par, dos de ventaja con respecto al líder de las rondas previas el irlandés Paul Dunne.

Con su triunfo en el Centro Nacional de Golf en Madrid, Rahm se convirtió en el sexto campeón español del Open de España tras Antonio Garrido (1972), Severiano Ballesteros (1981, 1985 y 1995), Sergio García (2002), Álvaro Quirós (2010) y Miguel Ángel Jiménez (2014).

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