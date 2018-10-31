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Fútbol

Realizan labor social en León

Jugadores y directivos del único circuito de paga en nuestro país realizaron labor altruista previo a la décima etapa de la temporada

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Escrito por: Azteca Deportes

LEÓN, GUANAJUATO.- En el Club Campestre de León, se pone en marcha esta semana la décima etapa de la Gira de Golf Profesional Banorte (GGPB), evento patrocinado por visitmexico.com, la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE) y AEROMÉXICO.

Como ya es tradición en el único circuito de paga en nuestro país, directivos y jugadores acudieron a realizar labor social. En esta ocasión los integrantes de la GGPB, acudieron a la Casa Hogar Piecitos Descalzos a entregrar equipo de cómputo.

Jugadores como Roberto Rodríguez Cacho, Mario Tamez, Francisco Saracho Rodrigo Segura y Alejandro Quiroz, Director de la GGPB y representante de los jugadores entre otros, convivieron por espacio de una hora con los niños y jóvenes guanajuantenses de dicha institución a quienes también les entregaron juguetes.

Será el viernes que se ponga en marcha la primera ronda del torneo, el cual repartirá una bolsa de un millón 600 mil pesos y que contará con la presencia del mexicalense Esteban Toledo, único exponente nacional en el PGA TOUR Champions, gira de veteranos del PGA TOUR y quien hará su debut en la Gira de Golf Profesional Banorte.

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