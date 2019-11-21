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Fútbol

Realizan ProAm en Amanali

Se llevó el ProAm de la segunda fecha de la campaña 2019-20 de la Gira de Golf Profesional Banorte

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GIRA PROFESIONAL|GIRA PROFESIONAL

Escrito por: Azteca Deportes

TEPEJI DEL RÍO, HIDALGO (21 de noviembre de 2019).- Un total de 14 equipos protagonizaron el ProAmcorrespondiente a la segunda etapa de la Gira de Golf Profesional Banorte(GGPB) que esta semana se realiza en el magnífico trazado del Amanali Country Club & Náutica.

Con marcador de 21 golpes bajo par, el equipo triunfador de la competencia fue el encabezado por el profesional Fernando Cruz Valley los amateurs Erasmo Ávila Roldán, David Ávila Roldány Fernando Noguez.

La segunda posición con un acumulado de 20 menos, fue para Javier Calero, Patricio Asaf, Hugo Burgos Esparzay el profesional capitalino Sebastián Vázquez, quien la semana pasada fuera de los siete representanes mexicanos que participaron en el Mayakoba Golf Classicdel PGA TOUR.

Finalmente el tercer lugar lo ocupó el equipo del profesional regiomontanoPatricio Guerray los aficionados Adolfo Leal, Macedonio Ortegay Aarón Leal Infante, todos ellos con un score de 19 golpes, bajo par.

La segunda fecha de la campaña de la GGPB que es parte de la DevSeries del PGA TOUR Latinoamérica, contará con un field de 78 profesionales entre los que destacan Álvaro Ortiz, Roberto Díaz, Sebastián Vázquez, José de Jesús Rodríguezy Efrén Serna Sierra, todos ellos integrantes del field del Mayakoba Golf Classic hace una semana.

La bolsa a repartir será de un millón 600 mil pesos y el campeón defensor es el poblano José Octavio ‘Tabaco’ González, uno de los máximos ganadores de torneos profesionales en nuestro país y ex mundialista por México en Barbados 2006.

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