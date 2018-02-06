Reconocen a Fassi

ARKANSAS.- Seis estudiantes y deportistas de la Universidad de Arkansas fueron reconocidos con el Salute to Excellence Award en la 21 Annual Red Tie Gala. Al igual que cada año los Razorbacks celebran y festejan a sus mejores estudiantes y deportistas con una carrera exitosa dentro y fuera de los campos y además con una trayectoria académica ejemplar.

Este año los galardonados son:

· Grant Koch, beisbol

· Frank Ragnow, futbol americano

· Mason Overstreet, golf

· María Fassi, golf

· Jessi Hartzler, futbol

· Taliyah Brooks, atletismo

Los galardonados se dieron cita el pasado sábado 3 de febrero en el John Q. Hammons Center, en Arkansas, para ser reconocidos.

María Fassi, se consolidó con una de las mejores temporadas para una jugadora en la historia del programa, Fassi llegó a estar rankeada como número 3 según GolfStat, y número 4 en GolfWeek Magazine y además llegó a ser número 1 en el SEC después del Otoño de 2017. En lo académico fue condecorada con honores en el verano y otoño de 2016, así como en la primavera del 2017.

“Es un honor ser parte de las Razorbacks, pero más ser reconocida con esta condecoración, estoy segura que esto nos motivará, no sólo a mí, sino a todo el equipo para enfrentar lo que resta de la temporada”, comentó María.

Hay que recordar que María y Arkansas han tenido la mejor temporada desde el inicio del programa y Fassi se ha convertido en la mejor mexicana en el golf colegial en los últimos años.

Los resultados de Arkansas y Fassi son los siguientes en el 2017:

· Mason Rudolph Classic, jugado en Legends Club Golf, en Tennessee, del 15 al 17 de septiembre. Arkansas se impuso. María también ganó.

· Annika Intercolegiate, jugado en Olympic Hills Golf Club, en Minnesota, del 1 al 3 de octubre. Arkansas se impuso. María también ganó.

· Ruths Chris Tar Heel Invitational, jugado en el Finley Golf Course, en North Carolina. Arkansas fue cuarto. María fue 11.

· Maryb S. Kauth Invitational, jugado en Briggs Ranch Golf Club, en San Antonio. Arkansas ganó. María fue sexta

La mejor mexicana en el Ranking Mundial, María Fassi, se convirtió en el otoño de 2017 en la mexicana más exitosa en el golf colegial de los últimos años, al ganar su cuarto título en apenas dos años de Universidad, además, se convirtió en la primer jugadora en ganar dos años consecutivos el Annika Intercollegiate Presented by 3M.

En lo individual, hay que recordar que María ganó por tercera vez de manera el Nacional de Aficionadas en enero pasado, y con eso entró a un selecto grupo de golfistas, ha sido un gran 2017 y lo que va del 2018 para la mexicana.