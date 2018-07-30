Registra buena actuación López en Europa

CIUDAD DE MÉXICO.- La integrante de Impulsando al Golf Profesional Mexicano (IGPM) la capitalina Gaby López, tuvo una destacada actuación la semana anterior dentro del Aberdeen Standard Investments Ladies Scottish Open.

Con un acumulado de 281 golpes, tres bajo par, López tuvo una gran remontada en el marcador para finalizar empatada en la posición 17 del torneo avalado tanto por el LPGA Tour yLadies European Tour en el cual el viento jugó un papel

importante.

El día de ayer, la originaria de la capital del país, firmó una última tarjeta de 70 golpes, producto de birdies en los hoyos dos, diez, 11, por bogeys en el siete y 17, dentro de la competencia que repartió una bolsa de un millón y medio de dólares y

en la cual resultó ganadora la tailandensa Ariya Jutanugarn con marcador de 271 golpes, 13 menos.

López fue la mejor golfista latinoamericana en el certamen desarrollado en el Gullane Golf Club en Escocia, mientras que la también originaria de la Ciudad de México Ana Menéndez, no pasó el corte.

En actividad correspondiente al Symetra Tour, Regina Plasencia con score de 139 impactos, tres menos, concluyó en el sitio 30 del Fuccillo Kia Classic of NY, en un torneo que tuvo que ser recortado a 36 hoyos por las adversas condiciones

climatológicas, mientras que Alejandra Llaneza y Margarita Ramos no libraron el corte.

La ganadora en el campo de Capital Hills at Albany, trazado par 71 de seis mil, 128 yardas, fue la estadounidense Kendall Dye con un acumulado de 132 strokes, diez bajo par.

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