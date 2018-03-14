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Fútbol

Regresa Gaby López

Esta semana regresa a la actividad la mexicana Gaby López y lo hará en el Bank of Hope Founders Cup del LPGA Tour

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Escrito por: Azteca Deportes

CIUDAD DE MÉXICO.- El día de mañana, se pone en marcha el Bank of Hope Founders Cup, fecha del LPGA Tour que tendrá como escenario el Wildfire Golf Club de Phoenix, Arizona, y que repartirá una bolsa de un millón y medio de dólares.

El torneo donde la sueca Anna Nordqvist es la campeona defensora, marca el regreso a la actividad de la golfista mexicana Gaby López, quien se vio obligada a mantenerse al margen de cualquier competencia debido a una lesión en la espalda.

En lo que va de la actual temporada del circuito femenil estadounidense, la integrante de Impulsando al Golf Profesional Mexicano (IGPM), sólo ha disputado el Pure-Silk Bahamas LPGA Classic que tuvo como sede el Ocean Club Golf Course de Nassau en enero pasado y donde finalizó en el sitio 21.

Sin embargo, una contractura muscular en la espalda, orilló a la originaria de la Ciudad de México a tomar un descanso obligado, mismo que la marginó de participar en el ISPS Handa Women´s Australian Open; el Honda LPGA Thailand y el HSBC Women´s World Championship en Singapur.

López quien juega su tercera temporada con estatus completo dentro de la mejor gira femenil del mundo, saldrá mañana por el hoyo diez a las 8:28 horas tiempo local y lo hará en compañía de la galesa Becky Morgan y de la estadounidense Erynne Lee.
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