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Fútbol

Respetable inicio de Ancer en Escocia

Un primer recorrido en par de campo, ubicó al mexicano Abraham Ancer empatado en el sitio 32 del The Open Championship

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POTOMAC, MD - JUNE 30: Abraham Ancer of Mexico walks off the 18th green at the end of his round during the third round of the Quicken Loans National at TPC Potomac on June 30, 2018 in Potomac, Maryland. (Photo by Rob Carr/Getty Images)|Rob Carr/Getty Images

Escrito por: Azteca Deportes

ANGUS, ESCOCIA.- Sin presión alguna. Justo como lo comentó días antes de iniciar su participación en Escocia, el mexicano Abraham Ancer salió sin expectativa alguna a disfrutar del primer Major en su carrera.

El jugador de Reynosa, Tamulipas, firmó hoy una tarjeta de 71 golpes, par de campo, actuación que le valió para estar empatado en la posición 32 del The Open Championship, tercer Major de la temporada que tiene verificativo en el mítico campo de Carnoustie.

Ancer, quien es el mejor exponente nacional en el Official World Golf Ranking, pudo haber finalizado la primera ronda del The Open en una mejor posición, sin embargo, un bogey en el último hoyo, motivo que no concluyera dentro de los mejores 20 dentro de la edición 147 del torneo con mayor tradición en el golf.

Con el mismo score que el del mexicano, se colocó el tres veces campeón del también conocido como Abierto Británico el estadounidense Tiger Woods, ambos jugadores a cinco golpes de distancia del líder el originario del país de las barras de las estrellas Kevin Kisner.

CON INFORMACIÓN DE RICARDO MALPICA

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