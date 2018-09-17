Retiene Díaz tarjeta del PGA TOUR

CIUDAD DE MÉXICO.- Serán cuatro los representantes mexicanos que participen en la próxima temporada del PGA TOUR, ya que el día de ayer el veracruzano Roberto Díaz retuvo su tarjeta al máximo circuito del golf mundial gracias al quinto lugar obtenido en el Albertsons Boise Open presented by Kraft Nabisco.

Díaz, quien llegó a estar empatado en el liderato de la competencia que tuvo como escenario el Hillcrest Country Club de Boise, Idaho, y que repartió una bolsa de un millón de dólares, finalizó en el top cinco, por lo que se ubicó en el puesto 13 del ranking de las Finales del Web.com Tour al superar los 55 mil billetes verdes en ganancias.

Esta semana en Atlantic Beach, Florida, se pone en marcha el cuarto y último torneo correspondiente a las Finales de la gira de ascenso del PGA TOUR, y Díaz ya aseguró quedar dentro de los primeros 25 de dicha clasificación que tendrán un lugar para la siguiente campaña en la gira estadounidense.

Los golfistas mexicanos con tarjeta para la siguiente campaña del PGA TOUR son: el de Reynosa, Tamaulipas, Abraham Ancer; el guanajuatense José de Jesús “Camarón” Rodríguez, el Guadalajara, Jalisco, Carlos Ortiz y el originario del puerto de Veracruz, Roberto Díaz.

CON INFORMACIÓN DE RICARDO MALPICA