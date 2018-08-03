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Fútbol

Revelan detalles del “Match del Siglo”

Phil Mickelson reveló lo que podría ser la fecha y la sede para su enfrentamiento contra Tiger Woods

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AKRON, OH - AUGUST 01: Phil Mickelson (L) and Tiger Woods smile during a practice round prior to the World Golf Championships-Bridgestone Invitational at Firestone Country Club South Course on August 1, 2018 in Akron, Ohio. (Photo by Sam Greenwood/Getty Images)|Sam Greenwood/Getty Images

Escrito por: Azteca Deportes

CIUDAD DE MÉXICO.- Aunque todavía no es oficial el duelo entre los estadounidenses
Tiger Woods y Phil Mickelson, podría darse el próximo mes de noviembre en Las
Vegas, Nevada, según palabras del ganador del World Golf Championships-Mexico
Championship 2018.

El jueves, después de finalizar la ronda inaugural del World Golf Championships-Bridgestone Invitational en Akron, Ohio, Mickelson dio a conocer detalles de lo que sería el “Match del Siglo”, entre dos leyendas del golf mundial, en donde el ganador de llevaría la bolsa total de diez millones de dólares.

“Próximamente daremos a conocer más detalles del evento. Por lo pronto sabemos
que el match podría ser la semana posterior al día de acción de gracias, aún estamos
trabajando en el formato”, aseguró Mickelson.

La fecha tentativa sería el 23 o 24 de noviembre en el Shadow Creek Golf Club de la
ciudad del juego. Al respecto, el ex número uno del mundo Tiger Woods, no quiso dar
comentarios y se limitó a decir: “No sé nada, aún no hay nada firmado, así que no
puedo decir nada al respecto”.

CON INFORMACIÓN DE RICARDO MALPICA

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CHARLOTTE, NC - MAY 02: Tiger Woods watches on during the Pro-Am for the Wells Fargo Championship at Quail Hollow Club on May 2, 2018 in Charlotte, North Carolina. (Photo by Streeter Lecka/Getty Images)|Streeter Lecka/Getty Images

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