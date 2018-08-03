Revelan detalles del “Match del Siglo”

CIUDAD DE MÉXICO.- Aunque todavía no es oficial el duelo entre los estadounidenses

Tiger Woods y Phil Mickelson, podría darse el próximo mes de noviembre en Las

Vegas, Nevada, según palabras del ganador del World Golf Championships-Mexico

Championship 2018.

El jueves, después de finalizar la ronda inaugural del World Golf Championships-Bridgestone Invitational en Akron, Ohio, Mickelson dio a conocer detalles de lo que sería el “Match del Siglo”, entre dos leyendas del golf mundial, en donde el ganador de llevaría la bolsa total de diez millones de dólares.

“Próximamente daremos a conocer más detalles del evento. Por lo pronto sabemos

que el match podría ser la semana posterior al día de acción de gracias, aún estamos

trabajando en el formato”, aseguró Mickelson.

La fecha tentativa sería el 23 o 24 de noviembre en el Shadow Creek Golf Club de la

ciudad del juego. Al respecto, el ex número uno del mundo Tiger Woods, no quiso dar

comentarios y se limitó a decir: “No sé nada, aún no hay nada firmado, así que no

puedo decir nada al respecto”.

CON INFORMACIÓN DE RICARDO MALPICA