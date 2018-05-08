Rivalidad que no caduca

CIUDAD DE MÉXICO.- A partir del próximo jueves, se pone en marcha una edición más del THE PLAYERS Championship, torneo conocido como el quinto ‘Major’ a celebrarse en el TPC Sawgrass en Ponte Vedra Beach, Florida, y donde estará en juego una bolsa de 11 millones de dólares.

Uno de los platillos principales que ofrecerá la competencia a los amantes del golf, será el grupo integrado por los estadounidenses Tiger Woods, Phil Mickelson y Rickie Fowler, quienes harán su aparición por el tee del hoyo uno del TPC Sawgrass a la 13:52 horas tiempo local.

Sin dudas los ojos de los que gustan de este deporte, estarán en lo que puedan hacerse Woods y Mickelson en una rivalidad que comenzó hace ya casi dos décadas. “Tiene tiempo que no salimos juntos a jugar, creo que desde 2014. Siempre es divertido jugar con Tiger, alguien que ha hecho mucho por el golf”, comentó Mickelson, triunfador de la edición 2018 del World Golf Championships-Mexico Championship y campeón del THE PLAYERS en 2007.

during the first round of the 112th U.S. Open at The Olympic Club on June 14, 2012 in San Francisco, California.|Harry How/Getty Images

En sus fructíferas carreras, Woods ganador de 79 títulos del PGA TOUR y Mickelson, 43 veces campeón del circuito estadounidense y quien nunca pudo ser número uno del mundo por estar a la sombra del “Tigre Californiano”, han salido a jugar juntos un total de 35 ocasiones.

“Por supuesto que me gusta jugar junto a Phil, porque es algo que no sucede con mucha frecuencia. Es entretenido tenerlo a mi lado después de haber batallando en los mismos torneos durante los últimos 20 años”, dijo por su parte Woods, ganador del THE PLAYERS Championship en 2001 y 2013.

CON INFORMACIÓN DE RICARDO MALPICA

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