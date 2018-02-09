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Fútbol

Rodríguez asciende una posición

José de Jesús Rodríguez, se encuentra empatado en el sitio 16 del Club Colombia Championship del Web.com Tour

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GREAT EXUMA, BAHAMAS - JANUARY 16: Jose de Jesus Rodriguez of Mexico plays his shot from the third tee during the final round of the Web.com Tour’s The Bahamas Great Exuma Classic at Sandals Emerald Bay - Emerald Reef Course on January 16, 2018 in Great Exuma, Bahamas. (Photo by Ryan Young/PGA TOUR)|Ryan Young/US PGA TOUR

Escrito por: Azteca Deportes

Bogotá, Colombia. El guanajuatense José de Jesús “Camarón” Rodríguez, continuó hoy como el mejor exponente mexicano de los cuatro que participan en el Club Colombia Championship, cuarto torneo de la temporada 2018 del Web.com Tour y que reparte una bolsa de 700 mil dólares.

Rodríguez firmó hoy una segunda ronda de 69 golpes, para un acumulado de 138, cuatro bajo par, por lo que comparte el sitio 16 de la justa sudamericana junto con otros 12 jugadores entre ellos el local Sebastián Muñoz y el estadounidense Roberto Castro, quien finalizara el año pasado en el sitio 45 del World Golf Championships-Mexico Championship.

Con 140, dos bajo par, el tapatío Carlos Ortiz, se situó en el sitio 39, mientras que el poblano Gerardo Ruiz de la Concha con 142, par de campo, está en el casillero 64 y el chihuahuense Óscar Fraustro, no pasó el corte. El líder con 133 impactos, nueve menos, es el inglés Ben Taylor.

CON INFORMACIÓN DE RICARDO MALPICA

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GREAT EXUMA, BAHAMAS - JANUARY 16: Jose de Jesus Rodriguez of Mexico plays his shot from the third tee during the final round of the Web.com Tour’s The Bahamas Great Exuma Classic at Sandals Emerald Bay - Emerald Reef Course on January 16, 2018 in Great Exuma, Bahamas. (Photo by Ryan Young/PGA TOUR)|Ryan Young/US PGA TOUR

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