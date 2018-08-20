Rodríguez y Ortiz, al PGA Tour

CIUDAD DE MÉXICO. El día de ayer, los golfistas mexicanos José de Jesús “Camarón” Rodríguez y Carlos Ortiz, obtuvieron de forma oficial la tarjeta de la campaña 2018-19 del PGA TOUR al finalizar dentro de los 25 mejores de la lista de ganancias del Web.com Tour.

Tras concluir el WinCo Foods Portland Open presented by Kraft-Heinz disputado en el Pumpkin Ridge Golf Club de la localidad de North Plains, Oregon, se dieron a conocer los nombres de los 25 golfistas que podrán jugar las grandes bolsas durante la temporada entrante dentro del mejor circuito del mundo.

Rodríguez, quien no pasó el corte en Portland, pero quien se quedó a recibir su tarjeta, finalizó en el puesto 12 de la llamada “Money List”, al sumar un total de 197 mil 798 dólares, con una victoria, un tercer lugar, tres top tens, logrando pasar el corte en 11 de los 20 torneos que disputó, logrando así llegar por primera ocasión al PGA TOUR.

Por su parte Ortiz, jugador del PGA TOUR en 2015 y 2016, regresa tras ubicarse en la posición 21 de la clasificación de ganancias en el Web.com Tourm, al acumular 178 mil 780 billetes verdes producto de un subcampeonato, cuatro top tens, diez, top 25, con 15 cortes superados en 20 competencias disputadas este año.

CON INFORMACIÓN DE RICARDO MALPICA

