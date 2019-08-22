Ronda complicada para Ancer

ATLANTA, GEORGIA.- Se llevó a cabo la ronda inaugural del TOUR Championship, justa que se desarrolla en el East Lake Golf Club y que marca el final de la temporada 2018-19 del PGA TOUR y donde se definirá al campeón de la FedExCup, mismo que se llevará un premio de 15 millones de dólares.

Al término de los primeros 18 hoyos, el golfista mexicano Abraham Ancer se encuentra empatado en el sitio 17 al firmar una primera tarjeta de 72 golpes, dos arriba de par. Hay que recordar que el tamaulipeco inició con un score de cuatro bajo par debido al nuevo formato, por lo que su score total es de menos dos.

Los líderes de la competencia, son los estadounidenses Xander Schauffele, el número uno del mundo Brooks Koepka y Justin Thomas, número uno de los standings de la FedExCup, todos ellos con un total de menos diez.

