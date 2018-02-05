Rose, al top cinco

CIUDAD DE MÉXICO.- Aunque no tuvo participación el pasado fin de semana, el inglés Justin Rose avanzó una posición dentro del Official World Golf Ranking, por lo que el ganador de la medalla de oro en los pasados juegos de Río 2016 ya es el quinto mejor golfista del orbe.

El movimiento en el ranking mundial, se debió en gran parte a que el japonés Hideki Matsuyama, ahora sexto de dicha clasificación, se retiró por lesión del Waste Management Phoenix Open. Por su parte, el actual campeón del World Golf Championships-Mexico Championship, el estadounidense Dustin Johnson cumplió 51 semanas como el mejor del mundo.

Para mayor información visita: http://www.owgr.com/ranking

CON INFORMACIÓN DE RICARDO MALPICA

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