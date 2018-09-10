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Fútbol

Rose, nuevo número uno mundial

El inglés Justin Rose, se convirtió en el jugador número 22 en ser el número uno del mundo desde que se creó el ranking mundial en 1986

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NEWTOWN SQUARE, PA - SEPTEMBER 08: Justin Rose of England reacts to his birdie on the third green during the third round of the BMW Championship at Aronimink Golf Club on September 8, 2018 in Newtown Square, Pennsylvania. (Photo by Drew Hallowell/Getty Images)|Drew Hallowell/Getty Images

Escrito por: Azteca Deportes

CIUDAD DE MÉXICO.- Resultado agridulce. A pesar de haber perdido en desempate en día de hoy en el BMW Championship a manos del estadounidense Keegan Bradley, el inglés Justin Rose salió del Aronimink Golf Club con la satisfacción de ser el nuevo número uno del mundo.

Inmediatamente después de enterarse de su ascenso en el Official World Golf Ranking (OWGR), el nacido en Johannesburgo, Sudáfrica, el 30 de julio de 1980, pero naturalizado inglés, dedicó su nuevo “nombramiento” a su padre, familia, amigos y patrocinadores que lo ayudaron a ser el mejor golfista del orbe.

El ganador del oro olímpico en Río 2016, tiene un promedio de puntos de 10.1429, por 10.0924 del estadounidense Dustin Johnson quien ocupa la segunda posición en el escalafón mundial, mientras que el mejor exponente latinoamericano es el argentino Emiliano Grillo (sitio 59).

CON INFORMACIÓN DE RICARDO MALPICA

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