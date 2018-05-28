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Fútbol

Saldo positivo para López en Michigan

Top ten para la capitalina Gaby López en el LPGA Tour, en tanto que el Symetra Tour, Alejandra Llaneza, Margarita Ramos y Regina Plasencia, pasaron el corte

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Escrito por: Azteca Deportes

ANN ARBOUR.- Otra buena actuación, fue la que registró este fin de semana la integrante de Impulsando al Golf Profesional Mexicano (IGPM) Gaby López dentro de la gira del Ladies Professional Golf Association (LPGA).

Por segunda semana consecutiva, la capitalina obtuvo un top 25 dentro de la mejor gira femenil del mundo, en esta ocasión dentro del LPGA Volvik Championship, torneo que tuvo como escenario el Travis Pointe Country Club de Ann Arbour, Michigan y que repartió una bolsa de un millón 300 mil dólares.

Rondas de 69, 68, 71 y 71, para un total de 278, diez menos, le dieron a López el décimo lugar compartido de la justa en la cual llegó a ocupar la segunda posición. La campeona de la competencia, fue la australiana Minjee Lee quien finalizó con un marcador de 272 impactos, 16 menos.

En tanto que en el Valley Forge Invitational del Symetra Tour, Margarita Ramos, Regina Plasencia y Alejandra Llaneza -quien llegó a ocupar la tercera posición-, pasaron el corte de la justa que se llevó a cabo en Pottstown, Pennsylvania, y donde estuvo en juego una bolsa de cien mil dólares.

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