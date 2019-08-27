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Schauffele se mete al top ten

El estadounidense Xander Schauffele ascendió del undécimo al noveno sitio del Official World Golf Ranking

TOUR Championship - Final Round
Getty Images|Getty Images

Escrito por: Azteca Deportes

CIUDAD DE MÉXICO.- El estadounidense Xander Schauffele dio un salto para integrarse al grupo de los mejores 10 del Official World Golf Ranking, en el cual el mexicano Abraham Ancer se mantuvo en el lugar 37.

Schauffele ascendió dos lugares para posicionarse esta semana en el sitio nueve, movimiento que ocasionó que el italiano Francesco Molinari saliera de este grupo selecto, y ahora el estadounidense Bryson DeChambeau está en el décimo puesto.

Brooks Koepka continúa como el rey de la clasificación, pues mantiene el primer puesto; mientras que el segundo lugar ahora es ocupado por el norirlandés Rory McIlroy, quien intercambió sitio con Dustin Johnson, que ahora está en tercero; el inglés Justin Rose marcha en cuarto, y Justin Thomas no se movió del quinto.

Por su parte, Ancer aún conserva el lugar número 37 a la espera de mejorar en la próxima clasificación para desbancar al estadounidense Keegan Bradley, quien actualmente ocupa el peldaño 36.

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