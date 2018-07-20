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Fútbol

Se despide Ancer del The Open

Abraham Ancer no pasó el corte del torneo que se desarrolla en Escocia, en lo que fue su debut en un Major

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Escrito por: Azteca Deportes

ANGUS, ESCOCIA.- A pesar de haber tenido un buen arranque de torneo, el mexicano Abraham Ancer quedó fuera de la edición 147 del The Open Championship al firmar hoy una tarjeta de 78 golpes, para un acumulado de 149 impactos, siete arriba de par, situación por la cual no superó el corte dentro del tercer Major de la temporada.

El originario de Reynosa, Tamaulipas, quien ayer tuviera una primera ronda de 71 golpes, par de campo, actuación que lo colocó en el sitio 32, registró hoy bogeys en los hoyos uno, seis, siete, 17 y 18, por doble bogey en el 12 y ningún birdie. Este fue el debut del mexicano en un Major.

Los estadounidenses Zach Johnson y Kevin Kisner, ambos con un total de 136, seis menos, encabezan la clasificación de la competencia que se desarrolla en el mítico campo de Carnoustie, Escocia y que reparte una bolsa de diez millones y medio de dólares.

Por su parte el ex número uno del mundo el californiano Tiger Woods, se encuentra empatado en el casillero 29 con un score de 142, par de campo, en tanto que figuras de la talla de Dustin Johnson, Bubba Watson, Justin Thomas, así como los españoles Sergio García y Jon Rahm, no pasaron el corte.

CON INFORMACIÓN DE RICARDO MALPICA

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