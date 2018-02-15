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Fútbol

Se lesiona Gaby López

Una dolencia en la espalda, obligó a la mexicana Gaby López a ausentarse al menos un mes de las competencias

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KUALA LUMPUR, MALAYSIA - OCTOBER 29: Gaby Lopez of Mexico in action during day four of the Sime Darby LPGA Malaysia at TPC Kuala Lumpur East Course on October 29, 2017 in Kuala Lumpur, Malaysia. (Photo by Stanley Chou/Getty Images)|Stanley Chou/Getty Images

Escrito por: Azteca Deportes

Ciudad de México.- La golfista mexicana Gaby López, se vio forzada a interrumpir su temporada en el LPGA Tour debido a una contractura muscular en la espalda.

Será aproximadamente un mes, que la actual mejor golfista mexicana y latinoamericana en el ranking mundial se ausente de las competencias. Esta semana la originaria de la Ciudad de México, canceló su participación en el ISPS Handa Women’s Australian Open.

De igual forma, la única integrante nacional en el circuito femenil estadounidense, no verá acción en el Honda LPGA Thailand a efectuarse del 22 al 25 de febrero y en el HSBC Women’s World Championship del 1 al 4 de marzo en Singapur.

Se espera que López retorne a la competencia en el Bank of Hope Founders Cup de Phoenix, Arizona, del 15 al 18 de marzo.

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