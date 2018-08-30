Se meten al top ten

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El representativo nacional que participa en el Mundial Amateur en Irlanda se encuentra empatado en la décima posición

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Escrito por: Azteca Deportes

DUBLÍN, IRLANDA.- Ascienden un par de lugares. Después de las primeras dos jornadas, el equipo mexicano se encuentra empatado en la décima posición del World Amateur Team Championships, que se desarrolla en la localidad irlandesa de Carton House, Maynooth.

María Fassi (foto), Cory López y Ana Ruiz, acumulan un score de 288 golpes, dos bajo par, producto de rondas de 147 y 141. El día de hoy, la mejor tarjeta del seleccionado nacional fue registrada por la hidalguense Fassi, quien firmó 69 golpes, por 72 de López y 74 de Ruiz. Cabe mencionar que únicamente cuentan los dos mejores scores del equipo.

En la primera posición del también conocido como Espirito Santo Trophy, se colocó el equipo estadounidense integrado por Jennifer Kupcho, Kristen Gillman y Lilia Vu. Las originarias del país de las barras y las estrellas acumulan 272 impactos, 18 bajo par, un golpe menos que las coreanas, líderes del primer día.

CON INFORMACIÓN DE RICARDO MALPICA

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