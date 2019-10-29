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Fútbol

Se reactiva la carrera por el Argentina Swing

Tres eventos consecutivos en territorio argentino servirán para consagrar a un nuevo campeón de la competencia de PGA TOUR Latinoamérica

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PGA TOUR|PGA TOUR

Escrito por: Azteca Deportes

TERMAS DE RÍO HONDO, ARGENTINA – El PGA TOUR Latinoamérica inicia un recorrido de tres semanas en Argentina, que no solo servirá para dar por concluida su octava temporada regular, también serán claves y definitivas para el Zurich Argentina Swing, una competencia que agrupa año tras año los eventos que se juegan en territorio argentino.

La alineación de eventos iniciará precisamente esta semana con el Termas de Río Hondo Invitational, evento inaugural que se jugará en el Termas de Río Hondo Golf Club. Posterior a la conclusión de este torneo, el Tour viajará por segundo año consecutivo a San Martín de Los Andes para disputar en Chapelco Golf Club el Neuquén Argentina Classic.

Una semana más tarde, y como es habitual desde hace tres años, el 114º VISA Open de Argentina presentado por Macro, el cual se jugará en el Jockey Club de Buenos Aires, cerrará la temporada regular de PGA TOUR Latinoamérica. Una vez finalizado este decimosexto evento de 2019, los top-60 de la Orden de Mérito disputarán el Shell Championship, certamen que determinará qué jugadores ascienden al Korn Ferry Tour.

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