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Seguiré luchando, lo he hecho toda mi vida: Ancer

El golfista mexicano tuvo una actuación de altibajos en la tercera ronda del WGC-Mexico Championship

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Escrito por: Azteca Deportes

Ciudad de México.- En el tercer día de actividades en el WGC-Mexico Championship, el golfista Azteca Abraham Ancer, tuvo una ronda de altibajos, en donde no pudo mejorar su posición y mostró cierta frustración por lo sucedido en el Club de Golf Chapultepec.

“Fue un día muy complicado, me sentí muy bien, pegué bolas en la mañana calentando, le pegué muy bien y me sentía cómodo, pero así es el golf, cuando mas cómodo te sientes a veces te da una cachetada y fue lo que pasó en el hoyo 2”, señaló el mexicano en conferencia de prensa.

Explicó que el seguir con el mismo plan no funcionó del todo pero pudo mejorar en el resto del recorrido: “Jugué exactamente igual, le había tirado bien en el hoyo 1 y 2 todos los días, simplemente cambió que en el hoyo dos la bola no salió poquito a la derecha y luego le pegué a un árbol. Quise seguir con el mismo plan y esta vez no funcionó. Jugué bien después de ahí, me recuperé pero obviamente desesperado porque me sentía muy bien para jugar hoy”.

Finalmente, confesó que hasta al momento ha tenido una experiencia agridulce, ya que ha sabido sobreponerse a las adversidades en ciertos momentos: “Estoy orgulloso de cómo regresé en la ronda, pero obviamente un poquito de coraje porque tengo mucho más que dar de lo que he dado en la semana, pero así es esto, no puedo enfocarme en los negativos, me enfoco en que terminé la ronda bien, acabé la ronda sólida y vamos a seguir con ese momento para mañana”, sentenció ante los medios de comunicación.

FOTO:JOEL MARTÍNEZ

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