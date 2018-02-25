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Fútbol

Segundo corte al hilo para Menéndez

Ana Menéndez finalizó empatada en el sitio 40 del Ladies Classic Bonville en Australia

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Escrito por: Azteca Deportes

CIUDAD DE MÉXICO (25 de febrero de 2018).- Una última ronda de 71 golpes, para un total de 295, siete arriba de par, colocó a la mexicana Ana Menéndez en el sitio 40 del Ladies Classic Bonville, fecha correspondiente al Ladies European Tour que se llevó a cabo en Australia.

El recorrido final de la única exponente nacional que participa en el circuito femenil del viejo continente, constó de birdies en los hoyos cinco, siete, 14 y 18, por bogeys en las banderas del cuatro y seis. Con el mismo marcador que el de la capitalina, finalizaron las escocesas Carly Booth y Michele Thomson.

Para Menéndez, quien finalizó en el undécimo sitio de la Orden de Mérito del Ladies European Tour en 2017, significó su segundo corte superado en forma consecutiva en apenas tres torneos de lo que va de la actual temporada en circuito europeo.

La ganadora de la justa que repartió una bolsa de 350 mil dólares australianos, fue la francesa Celine Boutier con un marcador de 278 impactos, diez menos, seguida de la estadounidense Katie Burnett con 280, strokes, ocho bajo par.

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