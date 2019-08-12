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Fútbol

Segundo lugar para Ancer en Nueva Jersey

El mexicano de 28 años aseguró su lugar en el TOUR Championship y en el Equipo Internacional para la Presidents Cup

Gran actuación de Abraham Ancer en el The Northern Trust
Getty Images|Getty Images

Escrito por: Azteca Deportes

JERSEY CITY, Nueva Jersey, EE.UU. – El mexicano Abraham Ancer logró el mejor resultado de su carrera en el PGA TOUR al terminar segundo en solitario en The Northern Trust Open, primer evento de los playoffs de la FedExCup del PGA TOUR 2018-19 que concluyó este domingo en Liberty National Golf Club, a las afueras de Nueva York. Ancer fue superado por apenas un golpe por el estadounidense Patrick Reed, con quien compartió salida en la ronda final. Ellos habían iniciado al día separados por un golpe y presentaron tarjetas de 2-bajo par 69 para mantener sus posiciones. Reed aseguró el título con total de 16-bajo par 268, mientras que Ancer terminó con 15-bajo par. “Al final pude ponerle un poco de presión a Patrick, pero siento que ya era muy tarde. Creo que hacer birdie en el par-5 del hoyo 13 era clave, pero de ahí en fuera muy orgulloso de cómo jugué. No me di por vencido en ningún momento”, dijo el jugador de 28 años que mañana amanecerá por primera vez dentro del Top-50 del Ranking Mundial. El segundo lugar tuvo sabor a victoria para el mexicano, quien luchó de principio a fin en busca de su primer título en el Tour. Este resultado lo catapultó hasta el octavo puesto de la FedExCup, con lo que aseguró su lugar en el TOUR Championship que se jugará dentro de dos semanas y en el Equipo Internacional que disputará la Presidents Cup en diciembre en Australia. “Cuando terminé me dieron la noticia de que voy a estar en el TOUR Championship y en la Presidents Cup y eso me hace sentir mucho mejor… Los sueños se hacen obviamente más grandes para terminar todavía más arriba en la FedExCup”, agregó sobre los incentivos que se desprenden de su gran semana en Liberty National.

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