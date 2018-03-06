Segundo título en fila para Fassi

CIUDAD DE MÉXICO.- La mexicana María Fassi consiguió su segundo título en fila en el Darius Rucker Intercollegiate, torneo que jugó en Long Cove Club, en Hilton Head, Carolina del Sur, torneo que además se lleva a cabo por equipos, Fassi consiguió el título y las Razorbacks de Arkansas finalizaron en la segunda posición, su mejor resultado en este torneo.

“Estoy muy emocionada por el resultado, nunca antes habíamos estado entre las tres primeras de este torneo, así que acabar en la segunda posición es un gran lugar. Vamos bien y con todo rumbo a los Nationals”, comentó Fassi quien con este título se consolidó en la mejor mexicana de los últimos años en el golf colegial de los Estados Unidos.

María, quien además tiene tres títulos en el Nacional de Aficionadas de nuestro país, fue una de las dos jugadoras que firmó tarjetas con par menos en el certamen, María tuvo 70-71 y 69 para que así consiguiera su sexto título como colegial y se ratificara además, como una de las mejores jugadoras dentro de la NCAA.

Con 874 golpes, 22 sobre el par de campo, las Razorbacks, se ubicaron a 8 golpes nada más de la Universdad de Alabama, que acabó en la cima del tablero. En la tercera posición se ubicó Wake Forest con 296 strokes. Fueron 18 las universidades que formaron el field.

“En lo individual gané, pero como siempre lo he dicho, cambio mi título por uno del equipo, en esto somos toda una familia que en cada torneo da lo mejor. Siempre es mejor un campeonato por equipos que uno individual”, agregó Fassi, quien suma cuatro títulos en esta temporada, la mejor para una mexicana en los últimos años y se ha consolidado como la mejor mexicana del momento en el golf internacional.

“No es de gratis, este resultado es premio al esfuerzo y al trabajo que hacemos todos los días, no sólo en el gimnasio o en el campo, sino, en el salón de clases, Shauna (coach del equipo), nos exige tener buenas notas en la escuela”, agregó Fassi.

María fue una de dos rondas en los 60 al final del torneo, lo que habla del buen nivel que pasan. Fassi se ha impuesto esta temporada en el Mason Rudolph; Annika Intercollegiate; Lady Puerto Rico Classic y ahora el Darius Rucker Intercollegiate. Ella es la tercera jugadora en la historia del programa en ganar más de cuatro títulos en una temporada dentro de su carrera colegial, la anterior fue Stacy Lewis.

Arkansas tiene solo cuatro top 10 en lo individual en este torneo, además las Razorbacks alcanzaron c0on losm874 golpes, su mejor score en siete apariciones en este torneo.

Las Razorbacks y María, regresarán a la acción en el Evans-Derby Experience, en marzo del 18 al 20 en Auburn, Alabama. María además, jugará el primer Major del año del LPGA Tour, del 29 de marzo al 1 de abril próximos, en Rancho Mirage, California.

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