Autenticando...
  • Cerrar Sesión
logo deportes horizontal
AZTECA GOLF SITIO.png
QUIERO VER
Fútbol

Sigue adelante Ortiz en el Masters

El de Guadalajara Álvaro Ortiz hizo historia para nuestro país al pasar el corte en el primer Major del año

KAL|1_8zb1ggbe
AUGUSTA, GEORGIA - APRIL 12: Amateur Alvaro Ortiz of Mexico plays his shot from the fourth tee during the second round of the Masters at Augusta National Golf Club on April 12, 2019 in Augusta, Georgia. (Photo by Andrew Redington/Getty Images)|Andrew Redington/Getty Images

Escrito por: Azteca Deportes

AUGUSTA, GEORGIA.- Como los grandes. Un segundo recorrido de 71 golpes, uno bajo par, para un acumulado de 144, par de campo, colocó al mexicano Álvaro Ortiz empatado en el sitio 36 de la edición 83 del Masters Tournament, evento que tiene como escenario el Augusta National Golf Club.

La gran actuación el día de hoy por parte del tapatío de 23 años, incluyó birdies en los hoyos tres, 14 y 18, por bogeys en el cuatro, seis, diez y 11, por águila en el 15, con lo que aseguró jugar las dos rondas del fin de semana del considerado por muchos el evento golfístico más importante del orbe.

Hace 40 años, el originario de Tijuana,Baja California, Víctor Regalado pasó el corte finalizando su participación en Augusta en el sitio 31, situación que Ortiz podría superar e intentar finalizar como el mejor amateur del certamen. Cabe recordar que el mismo Regalado, ha sido el mejor exponente nacional en el Masters al compartir la posición 30 en 1975.

Con un total de 137 impactos, siete bajo par, los líderes en Georgia son: el italiano Francesco Molinari, los australianos Jason Day y Adam Scott, el estadounidense Brooks Koepka y el sudafricano Louis Oosthuizen, mientras que el ex número uno del mundo Tiger Woods comparte la sexta posición con 138, menos seis.

CON INFORMACIÓN DE RICARDO MALPICA

PRÓXIMOS DEPORTES EN VIVO 🔴

OLMECAS VS TOROS MARTES 15 SEP FECHA.jpg

Home Run Azteca|Olmecas de Tabasco vs Toros de Tijuana

Ver en vivo
8:25 p. m.
los protagonistas 2023.jpg

Las Protagonistas

11:15 p. m.
logo Box Azteca.jpg

Box Azteca |Isaac “Pitbull” Cruz vs Nestor Bravo | Entrenamiento Público

12:50 p. m.
16 SEP
DEPORTV.jpg

Deportv

12:50 p. m.
16 SEP
A RASPAR LA LONA.jpg

A Raspar la Lona

4:55 p. m.
16 SEP
REVIVE -MÉXICO VS USA FECHA.png

Revive México vs Estados Unidos | Selección Mexicana

5:55 p. m.
16 SEP
OLMECAS VS TOROS MARTES 15 SEP FECHA.jpg

Home Run Azteca|Olmecas de Tabasco vs Toros de Tijuana

8:25 p. m.
16 SEP
los protagonistas 2023.jpg

Las Protagonistas

11:15 p. m.
16 SEP
DEPORTV.jpg

Deportv

12:50 p. m.
17 SEP
RITUAL NFL PODCAST.jpg

Ritual NFL| Ritual El Podcast

4:50 p. m.
17 SEP
REVIVE -MÉXICO VS CHILE FECHA.png

Revive México vs Chile | Selección Mexicana

5:55 p. m.
17 SEP
los protagonistas 2023.jpg

Las Protagonistas

11:15 p. m.
17 SEP
DEPORTV.jpg

Deportv

12:50 p. m.
18 SEP
EL PRECOPEO DEL VIERNES BOTANERO.jpeg

El Precopeo del Viernes Botanero

4:55 p. m.
18 SEP
PUEBLA VS ATLANTE LIVE PREVIO.jpg

Liga BBVA MX| Puebla vs Atlante Live Previo

6:20 p. m.
18 SEP