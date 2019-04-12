Sigue adelante Ortiz en el Masters

AUGUSTA, GEORGIA.- Como los grandes. Un segundo recorrido de 71 golpes, uno bajo par, para un acumulado de 144, par de campo, colocó al mexicano Álvaro Ortiz empatado en el sitio 36 de la edición 83 del Masters Tournament, evento que tiene como escenario el Augusta National Golf Club.

La gran actuación el día de hoy por parte del tapatío de 23 años, incluyó birdies en los hoyos tres, 14 y 18, por bogeys en el cuatro, seis, diez y 11, por águila en el 15, con lo que aseguró jugar las dos rondas del fin de semana del considerado por muchos el evento golfístico más importante del orbe.

Hace 40 años, el originario de Tijuana,Baja California, Víctor Regalado pasó el corte finalizando su participación en Augusta en el sitio 31, situación que Ortiz podría superar e intentar finalizar como el mejor amateur del certamen. Cabe recordar que el mismo Regalado, ha sido el mejor exponente nacional en el Masters al compartir la posición 30 en 1975.

Con un total de 137 impactos, siete bajo par, los líderes en Georgia son: el italiano Francesco Molinari, los australianos Jason Day y Adam Scott, el estadounidense Brooks Koepka y el sudafricano Louis Oosthuizen, mientras que el ex número uno del mundo Tiger Woods comparte la sexta posición con 138, menos seis.

CON INFORMACIÓN DE RICARDO MALPICA