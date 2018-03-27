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Fútbol

Sigue como el mejor mexicano

El representante nacional en el WGC-Mexico Championship Abraham Ancer, sigue siento el mejor golfista tricolor en el Official World Golf Ranking

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Escrito por: Azteca Deportes

CIUDAD DE MÉXICO.- Tras su debut en un torneo de los World Golf Championships hace una semanas en el Mexico Championship, el originario de Reynosa, Tamaulipas, Abraham Ancer, continúa posicionado como el mejor exponente tricolor en el Official World Golf Ranking.

Aunque finalizar empatado en el sitio 52 del torneo efectuado en el Club de Golf Chapultepec no fue lo planeado, al parecer fue el detonante perfecto para que Ancer retomara el juego que lo llevó a regresar esta temporada al PGA Tour, el mejor circuito del mundo.

Los nervios que significaron representar a nuestro país en un evento tan importante como lo es el Mexico Championship, quedaron atrás para el egresado de la Universidad de Oklahoma, quien ha logrado finalizar dentro del top 15 en sus dos competencias más recientes dentro de la gira estadounidense.

El sitio 16 obtenido en el Valspar Championship y el 13 en el Corales Puntacana Resort & Club Championship de la República Dominicana la semana anterior, consiguieron que Ancer ocupe actualmente el sitio 221 del ranking mundial, muy por encima del 322 en el que se encuentra su más cercano perseguidor el guanajuatense José de Jesús “Camarón” Rodríguez.

CON INFORMACIÓN DE RICARDO MALPICA

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