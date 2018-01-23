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Fútbol

Sin boleto al Masters

El chileno Joaquín Niemann superó al mexicano Álvaro Ortiz en el LAAC por lo que se ganó el derecho a jugar el The Masters Tournament

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Santiago, CHILE: Alvaro Ortiz of Mexico pictured at the 2018 Latin America Amateur Championship at the Prince of Wales Country Club during Final Round on January 23, 2018. (Photo by Enrique Berardi/LAAC)|Enrique Berardi

Escrito por: Azteca Deportes

SANTIAGO, CHILE.- Por segundo año consecutivo, el mexicano Álvaro Ortiz se quedó al margen de obtener un lugar para participar en el The Masters Tournament de Augusta el próximo abril, al finalizar en la segunda posición del Latin America Amateur Championship.

Ortiz, quien salió como líder a la ronda final de la competencia realizada en el Prince of Wales Country Club de la capital chilena, firmó una cuarta ronda de 69 golpes para un total de 273, 11 bajo par, recorrido que nada pudo hacer ante el 63 registrado por el local Niemann quien se llevó la victoria con un acumulado de 273, 11 menos.

En la justa sudamericana, la cual reunió a lo más selecto del golf amateur de la región, participaron otros siete mexicanos además de Ortiz. Raúl Pereda con un total de 285, uno arriba, finalizó en el sitio 13, en tanto que Mario Carmona y Aarón Terrazas, ambos con 286, dos más, empataron en el puesto 17.

Luis Ruiz con 292, ocho más y Luis Gerardo Garza con 296, 12 arriba, finalizaron en los casilleros 30 y 37 respectivamente, mientras que Eduardo Carrete y Luis Medina no pasaron el corte.

CON INFORMACIÓN DE RICARDO MALPICA.

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