Autenticando...
  • Cerrar Sesión
logo deportes horizontal
AZTECA GOLF SITIO.png
QUIERO VER
Fútbol

Sitio 19 para Ancer en Irlanda

El mexicano Abraham Ancer finalizó empatado en el sitio 19 del Abierto de Irlanda en lo que marcó su debut en un torneo no Major en el European Tour

KAL|1_6smmld5d
LAHINCH, IRELAND - JULY 06: Abraham Ancer of Mexico plays his second shot on the third hole during Day Three of the Dubai Duty Free Irish Open at Lahinch Golf Club on July 06, 2019 in Lahinch, Ireland. (Photo by Ross Kinnaird/Getty Images)|RK/Getty Images

Escrito por: Azteca Deportes

CIUDAD DE MÉXICO.- En lo que fue su debut en Irlanda y en una justa no Major avalada por el European Tour, el golfista mexicano Abraham Ancer finalizó en el top 20 del Dubai Duty Free Irish Open, evento que tuvo como escenario el Lahinch Golf Club situado en la provincia de Munster.

El originario de Reynosa, Tamaulipas, registró recorridos de 66, 67, 71 y 68 para un acumulado de 272 golpes, ocho bajo par, actuación que le valió para compartir la posición 19 de la competencia que repartió una bolsa de siete millones de billetes verdes.

“Irlanda me ha tratado muy bien hasta ahora”, comentó Ancer después de las primeras rondas en las cuales llegó a ocupar el top cinco. “Desde que me dijeron que iba a tener la posibilidad de jugar en Irlanda, no lo pensé, me gusta jugar este tipo de campos”, agregó el tricolor quien se prepara para disputar el The Open.

Con marcador de 264 impactos, 16 menos, el ganador de la competencia fue el español Jon Rahm, mientras que la segunda plaza correspondió al inglés Andy Sullivan y el austriaco Bernd Wiesberger, ambos con un score de 266 strokes, 14 por debajo del par de campo.

PRÓXIMOS DEPORTES EN VIVO 🔴

logo Box Azteca.jpg

Box Azteca |Isaac “Pitbull” Cruz vs Nestor Bravo | Entrenamiento Público

12:50 p. m.
DEPORTV.jpg

Deportv

12:50 p. m.
A RASPAR LA LONA.jpg

A Raspar la Lona

4:55 p. m.
REVIVE -MÉXICO VS USA FECHA.png

Revive México vs Estados Unidos | Selección Mexicana

5:55 p. m.
OLMECAS VS TOROS MARTES 15 SEP FECHA.jpg

Home Run Azteca|Olmecas de Tabasco vs Toros de Tijuana

8:25 p. m.
los protagonistas 2023.jpg

Las Protagonistas

11:15 p. m.
DEPORTV.jpg

Deportv

12:50 p. m.
17 SEP
RITUAL NFL PODCAST.jpg

Ritual NFL| Ritual El Podcast

4:50 p. m.
17 SEP
REVIVE -MÉXICO VS CHILE FECHA.png

Revive México vs Chile | Selección Mexicana

5:55 p. m.
17 SEP
los protagonistas 2023.jpg

Las Protagonistas

11:15 p. m.
17 SEP
DEPORTV.jpg

Deportv

12:50 p. m.
18 SEP
EL PRECOPEO DEL VIERNES BOTANERO.jpeg

El Precopeo del Viernes Botanero

4:55 p. m.
18 SEP
PUEBLA VS ATLANTE LIVE PREVIO.jpg

Liga BBVA MX| Puebla vs Atlante Live Previo

6:20 p. m.
18 SEP
PUEBLA VS ATLANTE FECHA.jpg

Liga BBVA MX| Puebla vs Atlante EN VIVO

6:45 p. m.
18 SEP
JUÁREZ VS TIGRES FECHA.jpg

Liga BBVA MX| FC Juárez vs Tigres EN VIVO

9:01 p. m.
18 SEP