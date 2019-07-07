Sitio 19 para Ancer en Irlanda

CIUDAD DE MÉXICO.- En lo que fue su debut en Irlanda y en una justa no Major avalada por el European Tour, el golfista mexicano Abraham Ancer finalizó en el top 20 del Dubai Duty Free Irish Open, evento que tuvo como escenario el Lahinch Golf Club situado en la provincia de Munster.

El originario de Reynosa, Tamaulipas, registró recorridos de 66, 67, 71 y 68 para un acumulado de 272 golpes, ocho bajo par, actuación que le valió para compartir la posición 19 de la competencia que repartió una bolsa de siete millones de billetes verdes.

“Irlanda me ha tratado muy bien hasta ahora”, comentó Ancer después de las primeras rondas en las cuales llegó a ocupar el top cinco. “Desde que me dijeron que iba a tener la posibilidad de jugar en Irlanda, no lo pensé, me gusta jugar este tipo de campos”, agregó el tricolor quien se prepara para disputar el The Open.

Con marcador de 264 impactos, 16 menos, el ganador de la competencia fue el español Jon Rahm, mientras que la segunda plaza correspondió al inglés Andy Sullivan y el austriaco Bernd Wiesberger, ambos con un score de 266 strokes, 14 por debajo del par de campo.