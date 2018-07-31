Autenticando...
  • Cerrar Sesión
logo deportes horizontal
AZTECA GOLF SITIO.png
QUIERO VER
Fútbol

Stephen Curry regresa al Web.com Tour

Por segundo año consecutivo el jugador de los Golden State Warriors jugará en TPC Stonebrae

KAL|0_vwe2qo0h
HAYWARD, CA - AUGUST 04: Stephen Curry talks to the media following his round during the Web.com Tour Ellie Mae Classic at TPC Stonebrae on August 4, 2017 in Hayward, California. (Photo by Ryan Young/PGA TOUR)|Ryan Young/US PGA TOUR

Escrito por: Azteca Deportes

HAYWARD, CALIFORNIA – Al igual que lo hizo el año pasado, Stephen Curry, dos veces Jugador Mas Valioso de la NBA será parte del Ellie Mae Classic, del Web.com Tour que se disputa en el TPC Stonebrae y así una vez más revivirá aquella pasión que conoció de niño.

Cada temporada cuando su padre, el veterano de 16 años en la NBA Dell Curry, colgaba sus zapatillas de baloncesto para la temporada, pasaba sus vacaciones en el campo de golf más cercano en Carolina del Norte. Y casi siempre lo hacía junto su hijo Steph.

"Cuando era más chico, mi papá comenzaba a jugar ", recordó Steph Curry. "Y él me llevaba por ahí. Yo manejaba el carrito de golf, practicaba el approach y el putt, y así fui construyendo una pasión y amor por el juego. Y ahora soy yo el que lo empujo a que venga al campo de golf".

Curry seguiría los pasos de su padre. No sólo en la duela donde se ha convertido en tres veces campeón de la NBA y dos veces MVP, sino también en el campo de golf. La pasión de Curry por el golf volverá a estar el próximo mes en Hayward, California, donde por segunda temporada consecutiva, el guardia de Golden State Warriors jugará en Ellie Mae Classic del Web.com Tour. El torneo se jugará la semana del 6 al 12 de agosto.

"Los jugadores del Web.com Tour me recibieron con los brazos abiertos en 2017, y fue una experiencia increíble jugar con las prometedoras estrellas del PGA TOUR en TPC Stonebrae", dijo Curry.
Te puede interesar: Top cinco para Ancer en Canadá

PRÓXIMOS DEPORTES EN VIVO 🔴

deportv EXPRESS.jpg

Dxtv Express

4:50 p. m.
REVIVE -MÉXICO VS PERÚ FECHA.png

Revive México vs Perú | Selección Mexicana

5:55 p. m.
OLMECAS VS TOROS MARTES 15 SEP FECHA.jpg

Home Run Azteca|Olmecas de Tabasco vs Toros de Tijuana

8:25 p. m.
los protagonistas 2023.jpg

Las Protagonistas

11:15 p. m.
logo Box Azteca.jpg

Box Azteca |Isaac “Pitbull” Cruz vs Nestor Bravo | Entrenamiento Público

12:50 p. m.
16 SEP
DEPORTV.jpg

Deportv

12:50 p. m.
16 SEP
A RASPAR LA LONA.jpg

A Raspar la Lona

4:55 p. m.
16 SEP
REVIVE -MÉXICO VS USA FECHA.png

Revive México vs Estados Unidos | Selección Mexicana

5:55 p. m.
16 SEP
OLMECAS VS TOROS MARTES 15 SEP FECHA.jpg

Home Run Azteca|Olmecas de Tabasco vs Toros de Tijuana

8:25 p. m.
16 SEP
los protagonistas 2023.jpg

Las Protagonistas

11:15 p. m.
16 SEP
DEPORTV.jpg

Deportv

12:50 p. m.
17 SEP
RITUAL NFL PODCAST.jpg

Ritual NFL| Ritual El Podcast

4:50 p. m.
17 SEP
REVIVE -MÉXICO VS CHILE FECHA.png

Revive México vs Chile | Selección Mexicana

5:55 p. m.
17 SEP
los protagonistas 2023.jpg

Las Protagonistas

11:15 p. m.
17 SEP
DEPORTV.jpg

Deportv

12:50 p. m.
18 SEP