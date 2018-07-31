Stephen Curry regresa al Web.com Tour

HAYWARD, CALIFORNIA – Al igual que lo hizo el año pasado, Stephen Curry, dos veces Jugador Mas Valioso de la NBA será parte del Ellie Mae Classic, del Web.com Tour que se disputa en el TPC Stonebrae y así una vez más revivirá aquella pasión que conoció de niño.

Cada temporada cuando su padre, el veterano de 16 años en la NBA Dell Curry, colgaba sus zapatillas de baloncesto para la temporada, pasaba sus vacaciones en el campo de golf más cercano en Carolina del Norte. Y casi siempre lo hacía junto su hijo Steph.

"Cuando era más chico, mi papá comenzaba a jugar ", recordó Steph Curry. "Y él me llevaba por ahí. Yo manejaba el carrito de golf, practicaba el approach y el putt, y así fui construyendo una pasión y amor por el juego. Y ahora soy yo el que lo empujo a que venga al campo de golf".

Curry seguiría los pasos de su padre. No sólo en la duela donde se ha convertido en tres veces campeón de la NBA y dos veces MVP, sino también en el campo de golf. La pasión de Curry por el golf volverá a estar el próximo mes en Hayward, California, donde por segunda temporada consecutiva, el guardia de Golden State Warriors jugará en Ellie Mae Classic del Web.com Tour. El torneo se jugará la semana del 6 al 12 de agosto.

"Los jugadores del Web.com Tour me recibieron con los brazos abiertos en 2017, y fue una experiencia increíble jugar con las prometedoras estrellas del PGA TOUR en TPC Stonebrae", dijo Curry.

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