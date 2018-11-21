Supera sus miedos

CIUDAD DE MÉXICO. Una renovada Gaby López, más segura y aún con la adrenalina a flor de piel de lo que fue su primera victoria en el LPGA Tour hace un par de semanas en China, fue la que se presentó el día de hoy en el Club de Golf Chapultepec para ofrecer una conferencia de prensa.

Con sentimientos encontrados, la originaria de la Ciudad de México reconoció el sabor agridulce que le dejó la recién concluida temporada 2018 de la mejor gira de golf femenil del mundo, donde si bien registró su primer título, también tuvo que superar una lesión en la espalda y una pérdida irreparable en su familia.

“Quitarme los fantasmas (de las dudas) por así decirlo fue muy importante, ya que me dio la oportunidad de probarme, de saber lo que puedo hacer bajo presión ya que soy la única que está en competencia viviendo el momento. La diferencia es que estoy segura de lo que estoy hecha y de lo que puedo llegar a hacer”, dijo Gaby.

De igual forma hizo hincapié de la motivación que significó el sensible fallecimiento de su abuelo José López hace apenas unas semanas. “Lo sentía muy presente, fue una motivación muy grande, yo sabía que estaba cerca el título, de que tenía que vivir el presente, pero también sabía lo que significaba para mí poderle dar a mi abuelo ese triunfo”.

La integrante de Impulsando al Golf Profesional Mexicano (IGPM), tomará unos días de descanso y será a mediados de diciembre que inicie su pretemporada con miras a disputar entre 23 y 26 torneos de la temporada 2019 del Ladies Professional Golf Association Tour.

CON INFORMACIÓN DE RICARDO MALPICA