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Fútbol

Tercer sitio para López en Michigan

Después de dos rondas, la mexicana Gaby López comparte la tercera posición del Volvik LPGA Championship

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Escrito por: Azteca Deportes

ANN ARBOUR, MICHIGAN.- Un segundo recorrido de 68 golpes para un acumulado de 137 golpes, siete bajo par, colocó a la mexicana Gaby López empatada en tercer puesto del Volvik LPGA Championship competencia que tiene verificativo en el Travis Pointe Country Club.

La integrante de Impulsando al Golf Profesional Mexicano (IGPM), tuvo un complicado inicio al embocar bogeys en el hoyo uno y dos, situación que repetiría en el 11 y 12, sin embargo, birdies en el cuatro, seis, siete, ocho, 10, 13, 14 y 16, la colocaron a dos impactos de distancia de la líder la japonesa Nasa Hataoka.

“Fue un inicio complicado, sin embargo, me di muchas oportunidades para birdie y las aproveché. El campo está en estupendas condiciones y espero seguir así durante todo el fin de semana”, comentó la representante del Club de Golf México de la capital del país.

En actividad del Symetra Tour, las mexicanas Ale Llaneza con 136, seis menos, Regina Plasencia con 139, tres bajo par y Margarita Ramos con 142, par de campo, se colocaron en los puestos 12, 20 y 52 del Valley Forge Invitational en Pottstown Pennsylvania.

CON INFORMACIÓN DE RICARDO MALPICA

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