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Fútbol

Tercer sitio para Ortiz en el PGA TOUR

El golfista mexicano Carlos Ortiz registró ayer su mejor resultado hasta el momento en el PGA TOUR

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JACKSON, MS - OCTOBER 27: Carlos Ortiz of Mexico hits his second shot on the 15th hole during the third round of the Sanderson Farms Championship at the Country Club of Jackson on October 27, 2018 in Jackson, Mississippi. (Photo by Matt Sullivan/Getty Images)|Matt Sullivan/Getty Images

Escrito por: Azteca Deportes

CIUDAD DE MÉXICO.- Estupenda actuación fue la que registró el fin de semana el golfista mexicano Carlos Ortiz en el PGA TOUR. El originario de Guadalajara, Jalisco, compartió la tercera posición del Sanderson Farmers Championship, torneo que tuvo verificativo en el Country Club of Jackson en Mississippi.

Ortiz registró rondas de 69, 69, 71 y 64, para un total de 273 golpes, 15 bajo par, a seis impactos de distancia del triunfador el estadounidense Cameron Champ, quien se estrenó como triunfador en el PGA TOUR en la justa que repartió una bolsa de cuatro millones 400 mil dólares.

Este ha sido el mejor resultado en la carrera de Ortiz dentro de la mejor gira de golf del mundo, superando el noveno sitio obtenido en el OHL Classic at Mayakoba hace tres años. Por su parte el guanajuatense José de Jesús “Camarón” Rodríguez, finalizó en el sitio 63, mientras que el veracruzano Roberto Díaz no pasó el corte.

CON INFORMACIÓN DE RICARDO MALPICA

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