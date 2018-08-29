Tercia mexicana jugará en Ohio

BEACHWOOD, OHIO.- Serán tres los representantes nacionales que participen esta semana en el DAP Championship presented by NewBrick, fecha correspondiente a las Finales del Web.com Tour que se desarrollará en el Canterbury Golf Club y donde estará en juego una bolsa de un millón de dólares.

El veracruzano Roberto Díaz, quien busca retener la tarjeta del PGA TOUR, vía las Finales del Web.com Tour, viene de finalizar en el sitio 24 la semana pasada en el Nationwide Children’s Hospital Championship realizado en el campo de golf de la Ohio State University.

Por su parte el guanajuatense José de Jesús “Camarón” Rodríguez y el tapatío Carlos Ortiz, poseedores ya de un lugar para disputar la temporada entrante en la mejor gira del mundo, que buscarán hacer un buen papel en Beachwood para mejorar su estatus en el PGA TOUR.

CON INFORMACIÓN DE RICARDO MALPICA