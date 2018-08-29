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Fútbol

Tercia mexicana jugará en Ohio

Roberto Díaz, Carlos Ortiz y José de Jesús Rodríguez forman parte del field del DAP Championship presented by NewBrick

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LEXINGTON, KY - JULY 20: Robeerto Diaz of Mexico hits his tee shot on the third hole during the second round of the Barbasol Championship at Keene Trace Golf Club on July 20, 2018 in Lexington, Kentucky. (Photo by Stacy Revere/Getty Images)|Stacy Revere/Getty Images

Escrito por: Azteca Deportes

BEACHWOOD, OHIO.- Serán tres los representantes nacionales que participen esta semana en el DAP Championship presented by NewBrick, fecha correspondiente a las Finales del Web.com Tour que se desarrollará en el Canterbury Golf Club y donde estará en juego una bolsa de un millón de dólares.

El veracruzano Roberto Díaz, quien busca retener la tarjeta del PGA TOUR, vía las Finales del Web.com Tour, viene de finalizar en el sitio 24 la semana pasada en el Nationwide Children’s Hospital Championship realizado en el campo de golf de la Ohio State University.

Por su parte el guanajuatense José de Jesús “Camarón” Rodríguez y el tapatío Carlos Ortiz, poseedores ya de un lugar para disputar la temporada entrante en la mejor gira del mundo, que buscarán hacer un buen papel en Beachwood para mejorar su estatus en el PGA TOUR.

CON INFORMACIÓN DE RICARDO MALPICA

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OMAHA, NE - JULY 21: Roberto Diaz of Mexico makes a tee shot on the 11th hole during round two of the Web.com Tour Pinnacle Bank Championship on July 21, 2017 at the Indian Creek Golf Club in Omaha, Nebraska. (Photo by Robert Laberge/Getty Images)|Robert Laberge/Getty Images

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