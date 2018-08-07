Thomas asciende en el Ranking

CIUDAD DE MÉXICO.- Con la obtención de su primer título correspondiente a los World Golf Championships el domingo anterior en Akron, Ohio, el estadounidense Justin Thomas ascendió a la segunda posición en el Official Golf World Ranking (OWGR) desplazando al inglés Justin Rose.

Thomas quien se llevó de forma categórica el WGC-Bridgestone Invitational, lo que significó el tercer triunfo del originario de Kentucky en la actual temporada del PGA TOUR, tiene un promedio de puntos de 9.4861 por 10.774 de su compatriota Dustin Johnson actual número uno del mundo.

Por su parte el argentino Emiliano Grillo, sigue como el mejor exponente latinoamericano en el OWGR con un promedio de unidades de 2.1019, con lo que se ubica en el casillero 64, mientras que el venezolano Jhonattan Vegas ocupa el escalafón 84 con 1.7902.

Consulta el ranking completo en:

http://www.owgr.com/ranking

CON INFORMACIÓN DE RICARDO MALPICA